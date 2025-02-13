Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Big Fun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TTTT Vạn Hạnh Mall, phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

1. Thực hiện các quy trình làm việc của quản lý trung tâm theo đúng quy định

2. Quản lý nhân sự - Đào tạo - Tuyển dụng. Kiểm soát và theo dõi các vấn đề liên quan đến nhân sự tại Trung tâm. Truyền cảm hứng và tạo động lực làm việc cho nhân viên.

3. Quản lý kho hàng, hàng hóa, thực phẩm tại trung tâm luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thời hạn sử dụng trong thời gian cho phép

4. Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ thiết bị định kỳ theo quy định hoặc bất thường theo yêu cầu từ các Phòng ban (nếu có)

5. Quản lý chi phí, doanh thu và giải trình các khoản chênh lệch phát sinh nếu có

6. Theo sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu về doanh số được giao từ công ty và có phương án đề xuất, kế hoạch để đạt được chỉ tiêu về doanh số.

7. Thực hiện các báo cáo theo quy định của công ty và công việc khác theo yêu cầu của BP. Vận hành hoặc công ty (nếu có).

8. Tham vấn cho BP. Vận hành, Giám đốc các vấn đề liên quan đến việc cải tiến chất lượng dịch vụ, doanh thu hoặc các vấn đề khác (nếu có).

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính : Không yêu cầu

- Kinh nghiệm: 03 đến 05 năm các khối ngành dịch vụ khu vui chơi trẻ hoặc hoặc dịch vụ tương đương

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng xử lý tình huống tốt;

- Năng động, nhanh nhạy, trung thực, làm việc có trách nhiệm và chịu áp lực công việc cao;

Tại Công ty TNHH MTV Big Fun Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng KPI + thưởng theo kết quả kinh doanh công ty.

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ theo quy định;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài để nâng cao kiến thức chuyên môn

- Được tham gia vào các chuyến đi du lịch, đi nghỉ dưỡng do Công ty tổ chức.

- Được làm việc ổn định, lâu dài theo mức độ cam kết của nhân viên.

- Các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Big Fun

