Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần AVT International
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty Cổ Phần AVT International

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần AVT International

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giám sát tại công trường: kiểm tra chất lượng công việc và tiến độ hàng ngày của các nhà thầu thi công của Khách thuê tại dự án về Trung tâm thương mại.
• Các công việc văn phòng liên quan đến hồ sơ, bản vẽ, lập báo cáo
• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp
Location: Hồ Chí Minh và địa điểm khác khi Công ty yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam.
• Ưu tiên sinh viên mới ra trường, hoặc 1 năm kinh nghiệm liên quan đến giám sát thi công.
• Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành kiến trúc/xây dựng or liên quan
• Tiếng Anh lưu loát
• Cầu tiến, Có tư duy phân tích và giải quyết vấn đề
• Sẵn sàng đi công tác xa, làm ngoài giờ.
*** QUY ĐỊNH VÀ QUYỀN LỢI KHÁC:
• Được hướng dẫn và đào tạo.

Tại Công Ty Cổ Phần AVT International Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần AVT International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần AVT International

Công Ty Cổ Phần AVT International

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

