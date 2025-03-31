Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV ABN INNOVATION làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Lô 35 - 36 Đường 29/3, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Quản lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Tổng hợp, đối chiếu doanh thu, chi phí từ các nền tảng bán hàng quốc tế.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế (VAT, TNCN, TNDN) hằng quý/ năm theo yêu cầu.

Quản lý dòng tiền, theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

Đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính.

Hỗ trợ làm việc với ngân hàng, kiểm toán, cơ quan thuế khi cần.

Cập nhật và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến kế toán, thuế trong lĩnh vực Thương mại điện tử.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên sinh năm 1994-2000.

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính.

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

2 năm kinh nghiệm

Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản (tương đương TOEIC 600).

Thành thạo phần mềm kế toán Misa/ Fast, Excel hoặc các công cụ hỗ trợ kế toán khác.

Có hiểu biết về các nền tảng thanh toán quốc tế là lợi thế.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt, cẩn thận, trung thực.

Khả năng làm việc độc lập và quản lý công việc tốt.

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực E-commerce, POD, Dropshipping, chưa có sẽ được training thêm ở mảng này.

Tại CÔNG TY TNHH MTV ABN INNOVATION Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9-12 triệu đồng (thỏa thuận theo năng lực ứng viên).

Làm việc từ Thứ 2- Thứ 6, off Thứ 7 & CN.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm, review lương định kỳ hằng năm.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

12 ngày phép năm & 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Được tham gia các khóa học chuyên môn nhằm phát triển kĩ năng.

Du lịch trong/ ngoài nước hằng năm; quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết; tham gia các hoạt động nội bộ thú vị tại công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo, sếp tâm lý, supportive.

Thoải mái đưa ra những ý tưởng, đề xuất của bản thân.

Free teabreak mỗi buổi chiều cho tất cả thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ABN INNOVATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin