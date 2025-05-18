Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 52

- 54 Võ Văn Kiệt, An Hải Nam, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Tổng hợp và kiểm soát số liệu kế toán:
Kiểm tra, rà soát, đối chiếu chứng từ và số liệu hạch toán của các phần hành kế toán: doanh thu, chi phí, công nợ, tài sản, thuế…
Hạch toán các nghiệp vụ tổng hợp, tính giá thành, phân bổ chi phí, kết chuyển lãi lỗ định kỳ.
2. Lập báo cáo tài chính – báo cáo quản trị:
Lập báo cáo tài chính theo quý/năm: Bảng cân đối kế toán, Kết quả hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ...
Thực hiện báo cáo quản trị nội bộ, theo yêu cầu từ Ban Giám đốc: chi phí theo bộ phận, theo dự án, P&L chi tiết.
3. Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu nội bộ:
Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, nội bộ công ty con, ngân hàng, kho quỹ, hóa đơn đầu ra – đầu vào…
Phối hợp với các bộ phận kế toán khác để kiểm soát dòng tiền, báo cáo dòng tiền thực tế và dự báo.
4. Phối hợp kiểm toán – thuế – quản lý hồ sơ:
Chuẩn bị và cung cấp hồ sơ làm việc với kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, thanh tra thuế.
Lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của luật Kế toán – Doanh nghiệp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp.
2. Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 3–5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm tại doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, sản xuất, hệ thống tập đoàn.
3. Kỹ năng chuyên môn:
- Thành thạo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), quy định thuế, quy trình kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính.
- Biết sử dụng phần mềm kế toán (MISA, Fast, Bravo…), Excel nâng cao và có tư duy tổng hợp – phân tích số liệu.
- Ưu tiên ứng viên biết lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc đã từng làm việc với kiểm toán.
4. Tố chất cá nhân:
- Trung thực, cẩn trọng, có trách nhiệm với số liệu.
- Có khả năng làm việc độc lập & phối hợp tốt giữa các phòng ban.
- Làm việc dưới áp lực cao, chịu deadline, tư duy cải tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương & Thưởng
- Lương chính thức: từ 12.000.000 đến 15.000.000 đồng (trong đó Mức lương chính thức = 80%, thưởng hiệu quả công việc từ 20%)
- Thưởng vinh danh theo quý, năm, Lương tháng 13: Dao động từ 02 đến 06 tháng tiền lương
2. Phụ cấp:
- Cơm trưa: 730.000 đồng/tháng
- Điện thoại: 300.000 đồng/tháng
- Xăng xe cho CBNV đi oto: 1.000.000 đồng/tháng
- Gửi xe máy: 100.000 đồng/tháng
- Thuê nhà ở (nếu có)
- Kiêm nghiệm (nếu có)
3. Phúc lợi
- Đóng Bảo hiểm xã hội Full lương
- Bảo hiểm Quốc tế cho CBNV và 2 người thân, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Du lịch, Teambuilding hàng năm
- Phúc lợi khác: Sinh nhật, cưới hỏi, lễ tết,
4. Quyền lợi khác
- Thưởng cổ phiếu ESOP
- Tặng nhà/Mua nhà ưu đãi
- Được tham gia các khóa đào tạo- huấn luận phát triển năng lực và được tiếp cận bộ tài liệu đào tạo chuẩn của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 52-54, đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

