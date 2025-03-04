Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trần Gia Nguyên làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trần Gia Nguyên
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trần Gia Nguyên

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trần Gia Nguyên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 78 Nguyễn Thị Cận, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, xây dựng kênh thương mại điện tử Lazada, Shopee, Tiktok...
- Chủ động tìm kiếm tối ưu quy trình bán hàng .
- Phân tích và báo cáo hiệu quả kênh, hiệu quả bán hàng cho cấp quản lý.
- Theo dõi đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng hẹn, chăm sóc, khảo sát ý kiến khách hàng sau mua.
- Cập nhật giá, tồn kho các sản phẩm đang kinh doanh trên web.
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xử lý phát sinh đơn hàng
- Xây dựng kịch bản livestream và trực tiếp livestream trên kênh tiktok
- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm mới, chương trình khuyến mãi tới khách hàng trực tiếp qua kênh truyền thông mạng xã hội (facebook, zalo)
- Tìm hiểu nhu cầu sản phẩm phù hợp khách hàng và hướng đến sự hài lòng khách hàng.
- Chủ động giải quyết những tình huống phát sinh trong quá trình trao đổi với khách hàng và quá trình vận chuyển giao hàng đến Khách hàng và trong phạm vi công việc.
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ: Từ 20-30 tuổi
- Bằng cấp: Cao đẳng hoặc Đại học: chuyên nghành thương mại điện tử, marketing và ngành liên quan
- Yêu thích bán hàng, hoạt ngôn, giọng nói dễ nghe.
- Có khả năng viết bài content cơ bản.
- Có khả năng tìm hiểu xu hướng sản phẩm mới, hành vi khách mua hàng và đề xuất ý tưởng sản phẩm cho gian hàng.
- Năng động tự tin, chịu khó, khả năng chịu áp lực công việc.
- Có kinh nghiệm livestream và làm video là lợi thế
* Thời gian làm việc : T2 đến T7
* Địa điểm làm việc: 78 Nguyễn Thị Cận, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng*

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trần Gia Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

* Lương + thưởng năng lực (thỏa thuận)
* Chế độ: phụ cấp ăn trưa, ngày phép, du lịch hằng năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định công ty.
* Thưởng Lễ, Tết…
* Môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trần Gia Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trần Gia Nguyên

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Trần Gia Nguyên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 78 Nguyễn Thị Cận, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

