Tuyển Truyền thông TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 13 Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Sáng tạo nội dung trên nền tảng MXH: Facebook, Tiktok...

Booking KOCs, Tiktoker, Youtuber, hotfanpage

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành truyền thông, báo chí và các ngành liên quan

Có kinh nghiệm làm các công việc liên quan truyền thông, đặc biệt ở mảng website, báo chí

Có kinh nghiệm sản xuất đa dạng các thể loại (bài báo, tin website, kịch bản video, phóng sự, phỏng vấn…).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm PR/ Digital marketing trong lĩnh vực giáo dục.

Quyền Lợi

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.