Tuyển Truyền thông TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 13 Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận
Sáng tạo nội dung trên nền tảng MXH: Facebook, Tiktok...
Booking KOCs, Tiktoker, Youtuber, hotfanpage
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành truyền thông, báo chí và các ngành liên quan
Có kinh nghiệm làm các công việc liên quan truyền thông, đặc biệt ở mảng website, báo chí
Có kinh nghiệm sản xuất đa dạng các thể loại (bài báo, tin website, kịch bản video, phóng sự, phỏng vấn…).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm PR/ Digital marketing trong lĩnh vực giáo dục.
Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
