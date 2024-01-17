Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn
- Hà Nội: Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kết hợp cùng các nhân viên KOL khác và bản thân cũng đóng vai trò KOL xây dựng các clip về chia sẻ kỹ năng sống, nắm bắt tâm lý, chia sẻ về tình yêu, cuộc sống
- Sử dụng các công cụ AI để truyền thông và xây dựng nội dung
- Triển khai chiến dịch truyền thông các clip này đến người xem, 1.000.000 thành viên của NDAG
- Viết bài quảng cáo, phát triển các kênh tiếp cận khách hàng
- Hỗ trợ các bộ phận khác
- Thời gian làm việc linh hoạt: làm từ thứ 2 đến thứ 6 tại văn phòng, làm theo ca sáng hoặc chiều, có thể làm ca so le để phù hợp việc học
- Có thể làm việc Online hoặc làm việc tại văn phòng công ty, Tòa nhà 18T1, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
- Thời gian thực tập: 02 tháng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chấp nhận Sinh viên năm 1, 2, 3 và 4 các trường đại học, cao đẳng
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt
- Có laptop cá nhân
Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo bài bản các kĩ năng
- Được tham gia các buổi training để nâng cao trình độ
- Được chứng nhận kết quả tham gia hoạt động xã hội cho việc du học, thành tích,...
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
- Được cấp chứng chỉ thực tập
- Được hỗ trợ dấu xác nhận thực tập
- Thực tập là học việc nên không có lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Nguyễn Tấn
