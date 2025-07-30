Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam

Nhân viên mua hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam

Mức lương
11 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa HH2 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

- Thực hiện mua hàng theo phân công.
- Tìm kiếm và phát triển nguồn cung ứng.
- Lập kế hoạch mua hàng, thanh toán và đề xuất thanh toán.
- Đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp.
- Theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu dự án.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Chuyên môn: Mua hàng hoặc Xuất nhập khẩu.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua sắm máy móc, thiết bị, vật tư công nghiệp.
- Kỹ năng: Tiếng Anh thành thạo. Biết thêm tiếng Trung là một lợi thế.
QUYỀN LỢI
- Thu nhập từ 11 - 16tr/tháng tùy năng lực. Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh (theo đơn hàng hoàn thành và mức độ đóng góp), thưởng các ngày lễ, Tết.

Tại Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 174 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-mua-hang-thu-nhap-11tr-16tr-thang-tai-ha-noi-job366437
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 43 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 43 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 250 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LCC
Hạn nộp: 25/09/2025
Bắc Ninh Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 250 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ HỢP NHẤT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư BeNK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiết Bị Nâng ATT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiết Bị Nâng ATT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Điện Tử Noble Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Noble Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Intekcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 480 - 640 Triệu Công Ty Cổ Phần Intekcom
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu Diana Unicharm JSC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Moda Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH Moda Việt Nam
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 650 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
650 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT BỊ EASTERN VISION
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu công ty cổ phần đầu tư công nghiệp vntech
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Fine Mold Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Fine Mold Việt Nam
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TVONE VIỆT NAM
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH sáng tạo Bảo Nhi làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH sáng tạo Bảo Nhi
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần cơ khí chính xác Thành Đạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty cổ phần cơ khí chính xác Thành Đạt
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Tổng hợp Tân Hưng Hà
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ECOBA
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Indu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Indu Việt Nam
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Lê Và Anh Em làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Lê Và Anh Em
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm