Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Owin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa HH2 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

- Thực hiện mua hàng theo phân công.

- Tìm kiếm và phát triển nguồn cung ứng.

- Lập kế hoạch mua hàng, thanh toán và đề xuất thanh toán.

- Đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp.

- Theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Chuyên môn: Mua hàng hoặc Xuất nhập khẩu.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua sắm máy móc, thiết bị, vật tư công nghiệp.

- Kỹ năng: Tiếng Anh thành thạo. Biết thêm tiếng Trung là một lợi thế.

QUYỀN LỢI

- Thu nhập từ 11 - 16tr/tháng tùy năng lực. Lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh (theo đơn hàng hoàn thành và mức độ đóng góp), thưởng các ngày lễ, Tết.

QUYỀN LỢI

Cách Thức Ứng Tuyển

