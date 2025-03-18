Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BE SMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BE SMART
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BE SMART

AI Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng AI Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BE SMART

Mức lương
17 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: MB bank 18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương 17 - 25 Triệu

Tham gia làm việc với các đơn vị nghiệp vụ để xác định nhu cầu cùng team
Tham gia xây dựng giải pháp tổng thể và giải pháp chi tiết để giải quyết vấn đề cùng team
Tham gia quy trình xây dựng và bảo trì model: Cleaning data, analytic data, building model, testing model, sharing with business for feedback, deploying model, visualization, maintenance model, educating business and teams

Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Data Science, công nghệ thông tin, toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Đã từng phát triển ít nhất 1 sản phẩm production về AI sử dụng công nghệ về LLM hoặc Grap processing hoặc NLP
Sử dụng thành thạo Python/Java và ít nhất một framework là Pytorch hoặc Tensorflow.
Nắm vững một số thuật toán cơ bản về machine learning và deep learning.
Có kinh nghiệm về MLOps là 1 lợi thế.
Nhóm xử lý dữ liệu Text yêu cầu kỹ năng lập trình 1 trong các ngôn ngữ Python/Java/Scala với các stack công nghệ Spark processing framework, Jupiter Notebook, Numpy, Pandas, Pyspark, PyClustering, Transformer, Fast-Bert, Anaconda, Tableau, ect.
Nhóm xử lý ảnh yêu cầu thêm Pytorch, TensorFlow, OpenCV, Keras, Pytorch, Rapid, CUDA, etc
Có kiến thức cơ bản về Hadoop eco-system/ Image-Processing Eco-System
Kiến thức cơ bản về Machine Learning, Deep Machine Learning, Data mining.
Yêu cầu tối thiểu 2 năm làm việc tại vị trí ứng tuyển

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BE SMART Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 17.000.000 – 26.000.000 ( hàng tháng nhận lương đúng hạn, cam kết không nợ lương)
17.000.000 – 26.000.000
( hàng tháng nhận lương đúng hạn, cam kết không nợ lương)
Thử việc 2 tháng, hưởng full 100% lương thỏa thuận, đóng BHXH luôn cho NLĐ, đóng BHXH luôn cho NLĐ từ khi onboard
Nhận ít nhất 13 tháng lương/năm
14 ngày nghỉ phép + 1 ngày nghỉ sinh nhật – NGHỈ KHÔNG HẾT CUỐI NĂM NHẬN TIỀN
Xét tăng lương 2 lần / năm
TẶNG gói khám sức khỏe tổng quát cho toàn thể CBNV
TẶNG 2 ngày nghỉ trong năm được nghỉ việc hưởng lương để cùng con tham gia các hoạt động ở trường học
OT nhận lương hoặc TẶNG 1 ngày nghỉ hưởng lương
TẶNG phụ cấp thâm niên cho nhân sự gắn bó từ 2 năm trở lên
TẶNG bạn chuyến du lịch, nghỉ mát cùng công ty.
TẶNG các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về CNTT, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn, chu cấp kinh phí khi tham gia các lớp nâng cao kiến thức kĩ thuật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BE SMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BE SMART

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Ban Cơ Yếu Chính Phủ, đường Lê Văn Lương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

