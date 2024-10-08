Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty CP Savvycom TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng

• Phát triển và duy trì các ứng dụng Android với các tính năng liên quan tới camera, logging.

• Triển khai các biện pháp bảo mật cho mã nguồn và dữ liệu người dùng.

• Đảm bảo hiệu suất và tính ổn định của ứng dụng qua các lần cập nhật.

• Tham gia vào quá trình thiết kế và tối ưu hóa UI/UX của ứng dụng.

• Hỗ trợ và hướng dẫn các thành viên trong nhóm về các vấn đề kỹ thuật.

• Đề xuất và thực hiện các giải pháp sáng tạo để cải thiện chất lượng và hiệu suất của ứng dụng.

Yêu Cầu Công Việc

• Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc với Android Development, thành thạo ngôn ngữ lập trình Java

và Kotlin.

• Có kinh nghiệm làm việc với Android SDK và các công cụ phát triển liên quan.

• Thành thạo sử dụng các thành phần của Android SDK, đặc biệt là các thành phần liên quan đến

giao diện người dùng (UI) như View, Activity, Fragment.

• Có khả năng làm việc tốt với camera (camera2, cameraX) và API.

• Có khả năng sử dụng các công cụ logging, Sensor và Touch Events để ghi lại các sự kiện và hành

vi của người dùng.

• Hiểu biết sâu về hệ điều hành Android và các biện pháp bảo mật (mã nguồn, dữ liệu) khi làm

việc với ứng dụng Android.

• Có tinh thần tự giác, trách nhiệm cao và khả năng tự học hiệu quả.

• Có khả năng sử dụng thư viện xử lý ảnh như MLKit, OpenCV là một lợi thế.

• Có khả năng sử dụng các công cụ như Firebase hoặc Google Analytics là một lợi thế.

• Có hiểu biết cơ bản về cách sử dụng mô hình học máy trên Android là một lợi thế.

• Có khả năng sáng tạo và thẩm mỹ tốt là một lợi thế.

• Có Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại Công ty CP Savvycom Thì Được Hưởng Những Gì

• Range thu nhập: Upto 30M

• Thưởng Quý theo KPI dự án, Tháng lương 13, Thưởng kết quả kinh doanh năm

• Làm việc từ thứ Hai tới thứ Sáu (nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật)

• Đội ngũ trẻ, giỏi, nhiệt huyết, tích cực

• Bảo hiểm sức khỏe PVI 247

• Hỗ trợ ăn sáng, trưa, xế

• Quỹ phát triển kiến thức không giới hạn

• Du lịch 3 kỳ/năm, kết nối tháng,...

Cách Thức Ứng Tuyển

