Tuyển Backend Developer Công ty cổ phần BEE TECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, TTTM Hà Thành, 102 Thái Thịnh, Trung Liêt, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Phát triển các ứng dụng web trên nền PHP

• Làm việc với dự án phát triển phần mềm cho thị trường JP, VN và ENG

• Các công việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có từ từ 2 - 3 năm kinh nghiệm dự án thực tế dự án PHP trở lên

• Có kinh nghiệm với framework Laravel

• Có kinh nghiệm với Next、React

• Có kinh nghiệm với VueJS

• Nắm vững OOP

• Có kiến thức về HTML/CSS/JS

• Có kiến thức về SQL(Mysql, Oracle, Postgresql,...), GIT/SVN

• Nắm vững kiến thức về MVC, WebService, RESTful API

• Nhanh nhẹn, tư duy logic tốt, có tinh thần cầu tiến trong công việc

Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 hoặc 8:30 - 18:00 (Trưa nghỉ 1,5 giờ) thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

• Mức lương: Thỏa thuận phù hợp theo năng lực

• Môi trường Open & Flat luôn mong muốn tạo mọi điều kiện, sân chơi riêng cho nhân viên để có thể phát huy năng lực

• Thưởng tháng lương 13, thưởng theo dự án, thưởng nóng, thưởng nhân viên xuất sắc, Thưởng thâm niên,...

• Xét điều chỉnh lương 2 lần/năm

• Nghỉ lễ theo lịch của nhà nước (30/4-1/5, giỗ tổ, lễ tết,...)

• Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quu định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin