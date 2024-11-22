Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần VTI
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty Cổ phần VTI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VTI, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng cho khách hàng trên nền tảng Nodejs
- Tham gia vào tất cả các công đoạn của việc phát triển phần mềm, từ phân tích yêu cầu, code đến kiểm thử và duy trì hệ thống
- Báo cáo tiến độ công việc hàng ngày cho PM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chính quy - chuyên ngành CNTT
- Có kiến thức cơ bản về IT tốt
- Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS trở lên
- Có kinh nghiệm làm việc với Database oracle, postgresql,
- Có kinh nghiệm làm việc với Express.js
- Có tiếng Nhật là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần VTI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thương lượng.
- Fix 13 tháng lương/năm, chưa tính các khoản thưởng khác (thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng doanh thu).
- Được đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty.
- Các hoạt động team building hàng quý và company trip 1 lần/năm.
- Được tham gia các câu lạc bộ như Bơi, Chạy, Zumba, Yoga,...
- Và nhiều các đãi ngộ hấp dẫn khác.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao, phát huy toàn bộ tính sáng tạo và năng lực
- Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VTI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VTI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: tầng 11, tòa nhà HANDICO TOWER, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì

