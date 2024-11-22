Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VTI, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng cho khách hàng trên nền tảng Nodejs

- Tham gia vào tất cả các công đoạn của việc phát triển phần mềm, từ phân tích yêu cầu, code đến kiểm thử và duy trì hệ thống

- Báo cáo tiến độ công việc hàng ngày cho PM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chính quy - chuyên ngành CNTT

- Có kiến thức cơ bản về IT tốt

- Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS trở lên

- Có kinh nghiệm làm việc với Database oracle, postgresql,

- Có kinh nghiệm làm việc với Express.js

- Có tiếng Nhật là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần VTI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thương lượng.

- Fix 13 tháng lương/năm, chưa tính các khoản thưởng khác (thưởng KPI, thưởng dự án và thưởng doanh thu).

- Được đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty.

- Các hoạt động team building hàng quý và company trip 1 lần/năm.

- Được tham gia các câu lạc bộ như Bơi, Chạy, Zumba, Yoga,...

- Và nhiều các đãi ngộ hấp dẫn khác.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao, phát huy toàn bộ tính sáng tạo và năng lực

- Thời gian làm việc: 8h30 -17h30 – Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VTI

