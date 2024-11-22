Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 85 - Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các hệ thống phần mềm, gồm:

Phân tích yêu cầu khách hàng và xây dựng tài liệu giải pháp.

Tham gia phát triển và sửa lỗi các tính năng.

Đóng góp vào các hoạt động chia sẻ tri thức và cải tiến liên tục.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên lập trình với Java.

Hiểu biết và có kinh nghiệm làm việc với một trong số nền tảng Java Core, EE, Spring, Struts, Hibernate

Yêu cầu có kinh nghiệm về Microservices.

Ưu tiên có kinh nghiệm tham gia các dự án tích hợp AWS, Cloud.

Có kinh nghiệm làm việc với SQL, PLSQL, có kiến thức về một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle/MySQL.

Tiếng anh giao tiếp tốt.

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm tốt, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.

Chịu được áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc độc lập, chủ động giải quyết vấn đề để hoàn thành nhiệm vụ.

Cam kết, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng cuối năm (1-3 tháng lương)

Đánh giá năng suất và xét tăng lương hàng năm.

Tài trợ 100% phí thi các chứng chỉ quốc tế; phụ cấp chứng chỉ chuyên môn.

Khám sức khoẻ định kỳ, BHXH, nghỉ lễ theo qui định.

Được làm việc với các dự án tạo nên xu hướng công nghệ như: fintech, digital transformation. Tham gia vào các dự án hiệu năng cao, số lượng dữ liệu lớn và tập khách hàng lớn. Sử dụng các công nghệ mới nhất như: microservices, spring boot.

Được làm việc trên các hệ thống lớn với các bài toán công nghệ phức tạp.

Tham gia vào nhóm phát triển Scrum tự chủ, linh hoạt và năng suất cao theo mô hình Agile/Scrum.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, vui vẻ, hạnh phúc với các hoạt động văn hóa sôi động như retreat, picnic, team building, happy event, BiPlus radio, ...

Được làm nhiều, được thử nhiều và được sai, học thực chiến trong công việc

Liên tục phát triển năng lực thông qua các hoạt động học tập (company learning hour, team learning hour, club), đào tạo, mentoring, coaching,...

Được phản hồi thường xuyên liên tục và huấn luyện để phát triển năng lực và đạt hiệu suất công việc ngày càng cao (CFRs- Conversation - Feedback - Recognition tháng và 6 tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Biplus Việt Nam

