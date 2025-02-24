Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 21 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Mức lương
13 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 13 - 21 Triệu

– Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/nội bộ công ty
– Hỗ trợ, khuyến nghị khách hàng/nội bộ công ty trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm
– Tạo, quản lý hệ thống tài liệu: tài liệu đặc tả hệ thống (System Requirement Specification), danh sách các tính năng (Feature List), danh sách kịch bản sử dụng (Use case list), kịch bản chi tiết (Use case detail), ...
– Chịu trách nhiệm chính trong các buổi tìm hiểu và bàn giao nghiệp vụ (Knowledge Transfer)
– Lên ý tưởng giao diện tạo mock-up cho sản phẩm
– Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phạm vi công việc của dự án, lập kế hoạch và ước lượng công việc
– Hỗ trợ Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu sản phẩm
– Hộ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phân tích phản hồi của khách hàng/nội bộ công ty
– Làm cầu nối giữa bộ phận sản xuất và phát triển sản phẩm với khách hàng hoặc nội bộ công ty
– Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm.

Với Mức Lương 13 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến toán, kinh tế, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, hoặc tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng lễ tết,...
– Được hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Pháp Luật
– Cơ hội thăng tiến không giới hạn
– Được làm việc cùng các chuyên gia hàng đầu Việt Nam, chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực Tài chính điện tử, ví điện tử
– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động
– Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Bi-a, CLB Yoga, CLB Tiếng Anh
– Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding thường xuyên
– Công ty tham gia gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho CBNV, khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm
– Review lương tối thiểu 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 toà nhà Sumikura 18H Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM - Số 45 - 47 Vũ Tông Phan Phường An Phú, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

