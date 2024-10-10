Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Công Ty Cổ Phần VCCorp

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Mức lương
13 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

Scope công việc: 70% làm việc về các dự án CRM & 30% BA cho các sản phẩm Cloud Computing
Hướng tới việc trở thành Product Owner của 1 hoặc nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái của Bizfly Cloud.
Làm việc trong môi trường năng động, có đội ngũ Tech giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ điện toán đám mây.
Xây dựng Mockup các sản phẩm mới và các tính năng cũ.
Xây dựng bộ tài liệu để chuyển giao thông tin qua lại giữa các bộ phận kinh doanh, Dev và Tester.
Scope công việc: 70% làm việc về các dự án CRM & 30% BA cho các sản phẩm Cloud Computing
Hướng tới việc trở thành Product Owner của 1 hoặc nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái của Bizfly Cloud.
Làm việc trong môi trường năng động, có đội ngũ Tech giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ điện toán đám mây.
Xây dựng Mockup các sản phẩm mới và các tính năng cũ.
Xây dựng bộ tài liệu để chuyển giao thông tin qua lại giữa các bộ phận kinh doanh, Dev và Tester.

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí BA
Từng làm việc với các dự án CRM hoặc mảng Cloud computing là một lợi thế
Có tư duy logic, có khả năng sắp xếp và tổng hợp thông tin một cách có hệ thống.
Có kỹ năng trình bày tốt.
Có kinh nghiệm mô hình hóa hệ thống thông qua: Activity diagram, Data flow diagram, State Machine Diagram, Use case diagram, ...
Biết sử dụng các công cụ phục vụ cho việc design, trình bày, documentation như: Axure, Balsamiq, Microsoft Office, ...
Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí BA
Từng làm việc với các dự án CRM hoặc mảng Cloud computing là một lợi thế
Có tư duy logic, có khả năng sắp xếp và tổng hợp thông tin một cách có hệ thống.
Có kỹ năng trình bày tốt.
Có kinh nghiệm mô hình hóa hệ thống thông qua: Activity diagram, Data flow diagram, State Machine Diagram, Use case diagram, ...
Biết sử dụng các công cụ phục vụ cho việc design, trình bày, documentation như: Axure, Balsamiq, Microsoft Office, ...

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...
Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm.
Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.
Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...
Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm.
Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.
ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:
Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:
Thời gian làm việc thực tế
Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI
Năng lực/đóng góp của bản thân
Thời gian làm việc thực tế
Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI
Năng lực/đóng góp của bản thân
CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Môi trường và điều kiện làm việc:
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
Môi trường làm việc thực tế, năng động và được tham gia các khóa đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực.
Bizfly Cloud luôn luôn đi đầu tiên phong trong lĩnh vực Cloud Computing và các bạn sẽ được trải nghiệm các công nghệ Cloud tân tiến nhất trên thế giới.
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
Môi trường làm việc thực tế, năng động và được tham gia các khóa đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia, đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực.
Bizfly Cloud luôn luôn đi đầu tiên phong trong lĩnh vực Cloud Computing và các bạn sẽ được trải nghiệm các công nghệ Cloud tân tiến nhất trên thế giới.
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:
Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp
Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV
Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi...
Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm
Giải bóng đá thường niên
Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên
Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ
Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận...
Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp
Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV
Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi...
Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm
Giải bóng đá thường niên
Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên
Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ
Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận...
Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).
Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).
Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).
Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).
Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG:
Xét lọc hồ sơ đạt yêu cầu
Phỏng vấn trực tiếp
Xét lọc hồ sơ đạt yêu cầu
Phỏng vấn trực tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

