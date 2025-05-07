Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Viwaseen Tower 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tham gia xây dựng phát triển sản phẩm theo kết quả survey, nghiên cứu thị trường.

Vẽ flow, mockup sản phẩm.

Đánh giá, phân tích nhu cầu khách hàng với sản phẩm.

Viết tài liệu mô tả dự án cho team Dev.

Teamwork phối hợp team Dev để đưa giải pháp cải tiến, phát triển sản phẩm.

Đưa ra đánh giá, ý tưởng mới phát triển sản phẩm và giải pháp cải tiến sản phẩm.

Phân tích nhu cầu khách hàng từ kết quả làm survey.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã có 1 kinh nghiệm BA các sản phẩm công nghệ ERP, Y tế,...

Hiểu biết về Phân tích dữ liệu, Microservice, SaaS

Hiểu biết về cơ sở dữ liệu, tư duy phân tích nghiệp vụ

Thành thạo các công cụ để xây dựng prototype, mockup, flowchart, mind map.

Có tư duy logic, quy trình, tư duy tổng hợp công việc, làm việc có tính kế thừa.

Có kinh nghiệm triển khai phần mềm theo mô hình Agile - SCRUM, làm việc được trên Jira

Có kỹ năng hình tượng mô hình hệ thống tốt.

Có khả năng phân tích nhu cầu khách hàng để phát triển sản phẩm.

Giao tiếp tốt, có khả năng teamwork cũng như làm việc độc lập tốt.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 8m+ Phụ cấp + Thưởng dự án

Upto 8m

Review lương 6 tháng/lần, lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng vị trí/level.

6

Thưởng dự án, Thưởng lễ/Tết, sinh nhật CBNV, sinh nhật Công ty,...

Đóng BHXH, BHYT và đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, nghỉ phép 12 ngày/năm

Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị máy tính, điện thoại để làm việc…

Tham gia khám phá những vùng đất mới với du lịch resort cao cấp

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, bình đẳng, đam mê, máu lửa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ IDT Inc

