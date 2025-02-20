Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH SECBRA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SECBRA
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH SECBRA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A16 TT17 Nguyễn Khuyến, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Business Analyst sẽ thu thập và làm rõ các yêu cầu, phân tích chúng và phát triển các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế giao diện mẫu (nguyên mẫu, wireframe) và quy trình nghiệp vụ (workflow), luồng dữ liệu cho nhóm phát triển phần mềm. Ngoài ra, Business Analyst còn có nhiệm vụ:
Hỗ trợ nhóm phát triển và hiểu các yêu cầu kinh doanh.
Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu chuyên môn.
Demo hệ thống tới khách hàng, đối tác.
Các nhiệm vụ khác được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng phân tích, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề cực kỳ tốt
Giao tiếp, thuyết trình & khả năng làm việc nhóm nhiều phòng ban (cross-functional teams) tốt
Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo
Kỹ năng tổ chức tốt, quản lý thời gian tốt
Háo hức, sẵn sàng học hỏi với thái độ luôn có thể làm được (can-do attitude)
Có kinh nghiệm và hiểu biết về hệ thống dữ liệu.

Tại CÔNG TY TNHH SECBRA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương tháng 13
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được đóng thuế theo quy định của pháp luật
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Review lương 6 tháng 1 lần.
Team building, company trip,....
Tài trợ và khuyến khích nhân viên học các khóa học bằng cách chi trả học phí, chẳng hạn như Udemy, Coursera.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SECBRA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SECBRA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TT 17/A14 Nguyễn Khuyến, Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

