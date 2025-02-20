Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH SECBRA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A16 TT17 Nguyễn Khuyến, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Business Analyst sẽ thu thập và làm rõ các yêu cầu, phân tích chúng và phát triển các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế giao diện mẫu (nguyên mẫu, wireframe) và quy trình nghiệp vụ (workflow), luồng dữ liệu cho nhóm phát triển phần mềm. Ngoài ra, Business Analyst còn có nhiệm vụ:

Hỗ trợ nhóm phát triển và hiểu các yêu cầu kinh doanh.

Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu chuyên môn.

Demo hệ thống tới khách hàng, đối tác.

Các nhiệm vụ khác được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng phân tích, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề cực kỳ tốt

Giao tiếp, thuyết trình & khả năng làm việc nhóm nhiều phòng ban (cross-functional teams) tốt

Chi tiết, cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo

Kỹ năng tổ chức tốt, quản lý thời gian tốt

Háo hức, sẵn sàng học hỏi với thái độ luôn có thể làm được (can-do attitude)

Có kinh nghiệm và hiểu biết về hệ thống dữ liệu.

Tại CÔNG TY TNHH SECBRA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương tháng 13

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được đóng thuế theo quy định của pháp luật

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Review lương 6 tháng 1 lần.

Team building, company trip,....

Tài trợ và khuyến khích nhân viên học các khóa học bằng cách chi trả học phí, chẳng hạn như Udemy, Coursera.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SECBRA

