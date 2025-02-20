Tuyển Business Analyst Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Business Analyst

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà VMT, 1/82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Vận hành và cập nhật hệ thống quản trị bán hàng, khách hàng, kế toán
- Đóng góp các sáng kiến, ý tưởng trong việc tối ưu quy trình, nâng cao năng suất làm việc của các bộ phận.
- Đào tạo và tư vấn chức năng, quy trình thực hiện nghiệp vụ trên các hệ thống phần mềm cho người dùng.
- Cấu hình, thiết lập hệ thống cho các cơ sở nội bộ
- Hỗ trợ và giải quyết các vấn đề, khó khăn trong việc vận hành hệ thống phần mềm lỗi hệ thống, lỗi nhập liệu và lỗi báo cáo.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, thương mại, hoặc có kinh nghiệm thực tiễn ở các ngành liên quan.
- Có kiến thức nền tảng về mảng kế toán quản trị/tài chính
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm triển khai/vận hành hệ thống ERP, có kinh nghiệm về Fast/Odoo là một lợi thế.
- Năng động, sáng tạo, học hỏi nhanh và có tinh thần trách nhiệm cao
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng bán lẻ, thương mại điện tử...

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng vào các ngày lễ tết trong năm và Thưởng lương tháng thứ 13
- Hỗ trợ các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thai sản...
- Tham gia các chương trình Team building, du lịch...
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.....
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp lên vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

