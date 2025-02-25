Tuyển Business Analyst Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Mức lương 1,000 - 2,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Vị trí SENIOR BUSINESS ANALYST nằm trong chương trình tuyển dụng D-Innovation 08 – Chương trình tuyển dụng Nhân tài số lớn nhất tại MSB. Luôn đặt mình vào vị trí dẫn đầu trong việc áp dụng công nghệ hiện đại để “đi tắt đón đầu” trong công cuộc số hóa, MSB đã & đang ngừng chuyển đổi mạnh mẽ trước sự thay đổi nhanh chóng và phát triển vượt bậc của làn sóng công nghệ mới

SENIOR BUSINESS ANALYST

Với Chiến lược giai đoạn mới, MSB đang tăng tốc tìm kiếm nhân tài, trao cơ hội phát huy kinh nghiệm bản thân để tỏa sáng và cùng chinh phục giấc mơ lớn hơn về công nghệ với chương trình

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

• Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng…

• Có kiến thức nền tảng về quy trình phát triển phần mềm.

• Khả năng phân tích logic, tư duy trừu tượng tốt. Khả năng giải quyết vấn đề tốt

• Có ít nhất 4 năm trong vai trò phân tích nghiệp vụ, viết và quản lý tài liệu URD/BRD, SRS, FRS… cho các dự án phần mềm (domain ngân hàng về card, lending, integration, payment một lợi thế)

• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Jira, Confluence, và các phần mềm phục vụ BPMN.

• Có kiến thức cơ bản về thiết kế và quản lý dữ liệu (sử dụng Oracle, MySQL…)

• Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật (API, microservice…)

