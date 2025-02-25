Tuyển Business Analyst Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Tuyển Business Analyst Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Mức lương
1,000 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD

Vị trí SENIOR BUSINESS ANALYST nằm trong chương trình tuyển dụng D-Innovation 08 – Chương trình tuyển dụng Nhân tài số lớn nhất tại MSB. Luôn đặt mình vào vị trí dẫn đầu trong việc áp dụng công nghệ hiện đại để “đi tắt đón đầu” trong công cuộc số hóa, MSB đã & đang ngừng chuyển đổi mạnh mẽ trước sự thay đổi nhanh chóng và phát triển vượt bậc của làn sóng công nghệ mới
SENIOR BUSINESS ANALYST
“đi tắt đón đầu”
Với Chiến lược giai đoạn mới, MSB đang tăng tốc tìm kiếm nhân tài, trao cơ hội phát huy kinh nghiệm bản thân để tỏa sáng và cùng chinh phục giấc mơ lớn hơn về công nghệ với chương trình
Với Chiến lược giai đoạn mới, MSB đang tăng tốc tìm kiếm nhân tài

Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN
• Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng…
• Có kiến thức nền tảng về quy trình phát triển phần mềm.
• Khả năng phân tích logic, tư duy trừu tượng tốt. Khả năng giải quyết vấn đề tốt
• Có ít nhất 4 năm trong vai trò phân tích nghiệp vụ, viết và quản lý tài liệu URD/BRD, SRS, FRS… cho các dự án phần mềm (domain ngân hàng về card, lending, integration, payment một lợi thế)
• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Jira, Confluence, và các phần mềm phục vụ BPMN.
• Có kiến thức cơ bản về thiết kế và quản lý dữ liệu (sử dụng Oracle, MySQL…)
• Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật (API, microservice…)

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: ROX Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội; 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

