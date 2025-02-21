Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Thi Sách, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận dự án, yêu cầu mới phát sinh từ các bộ phận kinh doanh, vận hành, marketing, từ ban lãnh đạo Công ty.

Chủ động liên lạc với khách hàng để phân tích nhu cầu và các yêu cầu chức năng (functional requirements), Soạn thảo các tài liệu phân tích nghiệp vụ, tài liệu đặc tả tính năng, tài liệu đặc tả người dùng, tài liệu phân tích thiết kế hệ thống và thiết kế giao diện mẫu (prototype/mockup/wireframes).

Đặc tả các yêu cầu, chức năng & nghiệp vụ cho các sản phẩm/dịch vụ để chuyển cho đội Lập trình (Dev) phát triển, Đóng vai trò như là kênh liên lạc giữa khách hàng (khách hàng nội bộ và bên ngoài) và các đội phát triển phần mềm thông qua đó thực hiện lưu chuyển các yêu cầu.

Tham gia quy trình UAT để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí BA.

Có nền tảng kiến thức về công nghệ thông tin và phát triển phần mềm.

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.

Có kỹ năng quản lý thời gian để đáp ứng được tiến độ các dự án.

Có khả năng sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu và viết tài liệu.

Có khả năng viết tài liệu, vẽ quy trình, trình bày vấn đề tốt, có kinh nghiệm về BPMN (Mô hình quy trình nghiệp vụ), UML (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất).

Có kiến thức cơ bản về dữ liệu và truy vấn dữ liệu.

Có kiến thức và kỹ năng kiểm thử sản phẩm phần mềm.

Chủ động, cầu tiến trong công việc

Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận, tăng lương theo thâm niên công tác.

Thưởng: có nhiều đợt thưởng trong năm. Thưởng lễ 30-4, thưởng 6 tháng đầu năm, ngày thành lập công ty, thưởng Tết Dương, thưởng Tết âm (thưởng năm)...

Hỗ trợ tiền điện thoại.

Hỗ trợ tiền ăn trưa tại căng tin công ty.

Có chế độ chăm sóc y tế cho nhân viên và gia đình, du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí khác (sinh nhật công ty, sinh nhật các thành viên...)

Các chế độ BHXH, nghỉ thứ 7, chủ nhật, chế độ phép đầy đủ theo quy định khi ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Sao Vega

