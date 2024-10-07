Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty Cổ phần BV Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần BV Education
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công ty Cổ phần BV Education

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty Cổ phần BV Education

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 53 Triều Khúc, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra, giám sát việc chấm công và việc thực hiện nội quy lao động về giờ giấc làm việc của CBGVNV. Tính toán và làm thủ tục chi lương, thưởng hàng tháng. Quản lý và kiểm tra các chế độ về nghỉ phép, nghỉ bù, tăng ca và các chế độ khác theo nội quy, quy định của Công ty. Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ nhân sự, theo dõi danh sách nhân sự, hồ sơ khen thưởng, kỷ luật của từng CBNV. Tư vấn, hướng dẫn CBNVGV và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến chính sách tiền lương, chế độ và các vấn đề có liên quan khác. Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT, BHTN và đối chiếu với các cơ quan BHXH hàng tháng. Thực hiện các thủ tục liên quan chế độ thuộc bảo hiểm cho CBNVGV. Khai báo các biểu thuế TNCN khác nhau, báo cáo quyết toán thuế TNCN. Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để kịp thời bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách của tập đoàn phù hợp với quy định của pháp luật. Xây dựng quy chế lương thưởng, đãi ngộ, KPI. Công việc khác (được đào tạo chi tiết): thực hiện công tác quản lý hồ sơ tài liệu, tiến độ giáo án của Giáo viên và các công việc liên quan quản lý tiến độ công việc khác của cấp trên trực tiếp. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công Ban lãnh đạo công ty.
Kiểm tra, giám sát việc chấm công và việc thực hiện nội quy lao động về giờ giấc làm việc của CBGVNV.
Tính toán và làm thủ tục chi lương, thưởng hàng tháng.
Quản lý và kiểm tra các chế độ về nghỉ phép, nghỉ bù, tăng ca và các chế độ khác theo nội quy, quy định của Công ty.
Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ nhân sự, theo dõi danh sách nhân sự, hồ sơ khen thưởng, kỷ luật của từng CBNV.
Tư vấn, hướng dẫn CBNVGV và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến chính sách tiền lương, chế độ và các vấn đề có liên quan khác.
Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT, BHTN và đối chiếu với các cơ quan BHXH hàng tháng. Thực hiện các thủ tục liên quan chế độ thuộc bảo hiểm cho CBNVGV.
Khai báo các biểu thuế TNCN khác nhau, báo cáo quyết toán thuế TNCN.
Thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách, lương để kịp thời bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách của tập đoàn phù hợp với quy định của pháp luật.
Xây dựng quy chế lương thưởng, đãi ngộ, KPI.
Công việc khác (được đào tạo chi tiết): thực hiện công tác quản lý hồ sơ tài liệu, tiến độ giáo án của Giáo viên và các công việc liên quan quản lý tiến độ công việc khác của cấp trên trực tiếp.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các ngành có liên quan Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc vị trí chuyên viên C&B. Nắm vững các thông tin pháp luật liên quan tới người lao động (Luật lao động, Bảo hiểm, thuế TNCN...) Có khả năng đàm phán, thương thuyết tốt. Chủ động trong công việc, nhiệt tình, năng động. Có khả năng bao quát và xử lý công việc linh hoạt, hiệu quả Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc Trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự hoặc các ngành có liên quan
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc vị trí chuyên viên C&B.
Nắm vững các thông tin pháp luật liên quan tới người lao động (Luật lao động, Bảo hiểm, thuế TNCN...)
Có khả năng đàm phán, thương thuyết tốt. Chủ động trong công việc, nhiệt tình, năng động.
Có khả năng bao quát và xử lý công việc linh hoạt, hiệu quả
Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công ty Cổ phần BV Education Thì Được Hưởng Những Gì

Khung lương 10-15 triệu (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn) Gói phúc lợi cao, môi trường làm việc tại lĩnh vực giáo dục, văn minh, không gian làm việc rộng rãi, nhiều cây xanh Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh hàng năm của công ty Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc) Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN Chế độ du lịch hàng năm Gói khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện lớn Các chương trình đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài được công ty hỗ trợ chi phí Hỗ trợ học phí cho con CBNV lên tới 100% tại hệ thống trường liên cấp Vietschool của Tập đoàn. Miễn phí ăn trưa tại trường
Khung lương 10-15 triệu (thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn)
Gói phúc lợi cao, môi trường làm việc tại lĩnh vực giáo dục, văn minh, không gian làm việc rộng rãi, nhiều cây xanh
Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh hàng năm của công ty
Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc)
Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN
Chế độ du lịch hàng năm
Gói khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện lớn
Các chương trình đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài được công ty hỗ trợ chi phí
Hỗ trợ học phí cho con CBNV lên tới 100% tại hệ thống trường liên cấp Vietschool của Tập đoàn.
Miễn phí ăn trưa tại trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BV Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BV Education

Công ty Cổ phần BV Education

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 53, Triều Khúc, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

