Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 91 Pasteur, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

1. TASK ACHIEVEMENT / NHIỆM VỤ CHÍNH
- Planning to organize training programs
Lập kế hoạch tổ chức các chương trình đào tạo
- Direct or online training (60% - 70% of the work) from basic to advanced or upon request from the sales channel
Đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến (chiếm 60% - 70% công việc) từ cơ bản đến nâng cao hoặc theo yêu cầu từ kênh bán hàng
- Update training materials, video guideline when there is notice from Products team
Cập nhật tài liệu, video đào tạo khi có thông báo từ bộ phận phát triển sản phẩm
- Follow up trainees after training to improve quality
Theo dõi học viên sau đào tạo để cải thiện chất lượng công việc
- Market research, find out products from rival companies
Khảo sát thị trường, tìm hiểu sản phẩm từ các công ty đối thủ
- Coordinate with the HOD to plan training programs
Phối hợp cùng HOD lên kế hoạch cho các chương trình đào tạo
2. OTHER TASK (if any) / NHIỆM VỤ KHÁC (nếu có)
- As arranged by Head of HR, or upper manager
Theo sự sắp xếp của Trưởng phòng nhân sự, hoặc quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

- We proudly offer this position to successful candidate with very competitive income package, as well as attractive compensation including 13rd month salary and annual performance bonus
Chúng tôi tự hào giới thiệu vị trí này đến các ứng viên tiềm năng với mức thu nhập cạnh tranh, cũng như những đại ngộ hấp dẫn bao gồm lương 13 & thưởng hiệu quả công việc hàng năm
- Working times: 5 days per/week (from 08h00 AM – 17h30 PM)
Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần (từ 08h sáng – 17h30 chiều)
- Annual leave: 12 days per/ year and 3 days of summer leaves
Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm & 3 ngày phép hè
- Health care program
Gói chăm sóc sức khỏe
- Company trip
Du lịch công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 1, Tòa nhà Saigon Royal, 91 Pasteur, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

