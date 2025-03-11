Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 91 Pasteur, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. TASK ACHIEVEMENT / NHIỆM VỤ CHÍNH

- Planning to organize training programs

Lập kế hoạch tổ chức các chương trình đào tạo

- Direct or online training (60% - 70% of the work) from basic to advanced or upon request from the sales channel

Đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến (chiếm 60% - 70% công việc) từ cơ bản đến nâng cao hoặc theo yêu cầu từ kênh bán hàng

- Update training materials, video guideline when there is notice from Products team

Cập nhật tài liệu, video đào tạo khi có thông báo từ bộ phận phát triển sản phẩm

- Follow up trainees after training to improve quality

Theo dõi học viên sau đào tạo để cải thiện chất lượng công việc

- Market research, find out products from rival companies

Khảo sát thị trường, tìm hiểu sản phẩm từ các công ty đối thủ

- Coordinate with the HOD to plan training programs

Phối hợp cùng HOD lên kế hoạch cho các chương trình đào tạo

2. OTHER TASK (if any) / NHIỆM VỤ KHÁC (nếu có)

- As arranged by Head of HR, or upper manager

Theo sự sắp xếp của Trưởng phòng nhân sự, hoặc quản lý trực tiếp

Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset Thì Được Hưởng Những Gì

- We proudly offer this position to successful candidate with very competitive income package, as well as attractive compensation including 13rd month salary and annual performance bonus

Chúng tôi tự hào giới thiệu vị trí này đến các ứng viên tiềm năng với mức thu nhập cạnh tranh, cũng như những đại ngộ hấp dẫn bao gồm lương 13 & thưởng hiệu quả công việc hàng năm

- Working times: 5 days per/week (from 08h00 AM – 17h30 PM)

Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần (từ 08h sáng – 17h30 chiều)

- Annual leave: 12 days per/ year and 3 days of summer leaves

Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm & 3 ngày phép hè

- Health care program

Gói chăm sóc sức khỏe

- Company trip

Du lịch công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin