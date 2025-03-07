Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 72 Nguyễn Cư Trinh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Chịu trách nhiệm chính các công tác đào tạo cho khối Kinh doanh và khối Back-office (70%):
Lập kế hoạch đào tạo: Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu đào tạo về các kỹ năng cần thiết, nhằm xây dựng lộ trình đào tạo phù hợp cho nhân viên theo từng vị trí và cấp bậc.
Lập kế hoạch đào tạo:
Tổ chức các chương trình đào tạo: Lên kế hoạch và đảm bảo triển khai chất lượng các khóa đào tạo và các buổi workshop nội bộ về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, văn hóa doanh nghiệp, hội nhập nhân viên mới,...
Tổ chức các chương trình đào tạo:
Xây dựng tài liệu đào tạo: Xây dựng và cập nhật các quy trình, giáo trình, tài liệu hướng dẫn, đảm bảo nội dung đào tạo phù hợp với định hướng phát triển của nhân sự và của công ty.
Xây dựng tài liệu đào tạo:
Đánh giá chất lượng đào tạo: Phân tích mức độ hiệu quả của các buổi đào tạo thông qua phản hồi từ nhân viên và kết quả đánh giá sau đào tạo, từ đó đưa ra các phương án nhằm nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo cho nhân sự công ty.
Đánh giá chất lượng đào tạo:
Thực hiện các công tác truyền thông nội bộ (30%):
Xây dựng kế hoạch truyền thông: Lập kế hoạch truyền thông nội bộ theo tháng/quý/năm nhằm tăng cường sự gắn kết nhân viên và phát huy văn hóa doanh nghiệp.
Xây dựng kế hoạch truyền thông:
Quản lý kênh thông tin nội bộ: Cập nhật, thông báo các tin tức, chính sách hoặc văn bản quan trọng đến nhân viên thông qua các kênh truyền thông nội bộ như: Email, nhóm nội bộ công ty,…
Quản lý kênh thông tin nội bộ:
Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ: Phối hợp triển khai các hoạt động diễn ra thường niên như: Sinh nhật, ngày lễ (08/03, 20/10, Trung Thu, Noel,..), tiệc cuối năm (YEP), team-building,… nhằm gắn kết đội ngũ và nâng cao chất lượng tinh thần cho nhân viên.
Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ:
Báo cáo và đề xuất: Khảo sát và theo dõi về phản hồi của nhân viên đối với môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và đề xuất các phương án nhằm nâng cao mức độ hài lòng của nhân sự.
Báo cáo và đề xuất:

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí đào tạo, truyền thông nội bộ hoặc các vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm xây dựng quy trình và triển khai các chương trình đào tạo; kinh nghiệm truyền thông và tổ chức các sự kiện nội bộ cho công ty.
Có kinh nghiệm đứng lớp đào tạo.
Thành thạo các công cụ hỗ trợ như: Microsoft Office, Canva,...
Giao tiếp tốt, có khả năng truyền tải thông tin/thông điệp bằng lời nói và văn bản.
Nhanh nhẹn, chủ động, có tư duy sáng tạo.
Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng cuối năm lên đến 3 tháng lương dựa trên kết quả đánh giá năng lực cá nhân.
Thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc có ý tưởng đóng góp bổ ích cho việc vận hành, hoạt động của công ty.
Thưởng lễ, tết; thưởng sinh nhật.
Các chế độ phúc lợi về BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Review lương: 1 năm/ lần.
Cơ hội được làm việc trong môi trường ngành hàng cao cấp chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các buổi workshop đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
Team building hằng năm và các hoạt động nội bộ khác trong năm của công ty như: Happy Day, 08/03, 20/10, Trung Thu, Noel, YEP,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

CÔNG TY CỔ PHẦN JEMMIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 244/29 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

