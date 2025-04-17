Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
- Hồ Chí Minh: Khu công nghiệp vĩnh lộc, Đường Số 2B, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất (PQC) và thành phẩm đầu ra (OQC)
- Phối hợp với R&D xây dựng tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm
- Xây dựng tài liệu kiểm tra chất lượng quá trình sản xuất và thành phẩm
- Phối hợp QA xây dựng tiêu chí đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp
- Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy định
- Kiểm tra việc tuân thủ tài liệu ban hành của các bộ phận liên quan
- Kiểm soát sản phẩm không phù hợp trong quá trình sản xuất và sau sản xuất
- Phối hợp phân tích nguyên nhân lỗi, xử lý khiếu nại và phòng ngừa rủi ro
- Lưu trữ hồ sơ, kết quả kiểm tra chất lượng
2. Giám sát quy trình, quy định và hướng dẫn vận hành sản xuất, quản lý kho
- Phối hợp xây dựng các quy trình, quy định và hướng dẫn vận hành liên quan
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ tài liệu chất lượng đã ban hành
- Đảm bảo quy trình, quy định được áp dụng đúng và đầy đủ trong sản xuất và kho
3. Tham gia xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý (ISO, môi trường, an toàn...)
- Tham gia xây dựng và triển khai các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn, năng lượng
- Hỗ trợ các hoạt động phát triển bền vững
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương và thưởng xứng đáng với năng lực. Thưởng năm theo hiệu suất công việc. Phụ cấp công việc.
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Phúc lợi khác: khám sức khỏe, hoạt động sinh nhật, trung thu, company trip, v.v
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
