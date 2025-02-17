Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 175 P. Nguyễn Thái Học, P. Cát Linh,Hà Nội

Thực hiện theo kế hoạch doanh số cửa hàng đã được giao.

Phân tích hàng tuần về hiệu suất bán hàng và các vấn đề liên quan

Hiểu rõ và theo đuổi các chỉ số KPI.

Nắm vững và Phổ biến các chương trình khuyến mãi cho toàn bộ nhân viên cửa hàng.

Đảm bảo tất cả các hoạt động marketing, khuyến mãi theo thông báo của Nhãn Hàng hoặc Marketing.

Chịu trách nhiệm quản lý hàng tồn kho, sự quay vòng hàng hóa cũng như việc mất mát, trộm cắp

Chịu trách nhiệm luân chuyển hàng hóa từ các kho phụ cũng như từ các cửa hàng khác về để đảm bảo có đủ hàng hóa, kích cỡ, màu sắc để bán và trưng bày.

Quản lý Nhân sự cửa hàng: Đào tạo, huấn luyện, phát triển và đánh giá nhân viên đảm bảo hiệu quả các mục tiêu hoạt động

Ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm quản lý cửa hàng bán lẻ, ưu tiên nếu ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ Thời trang, Giày, Quần Áo, Thể Thao.

Kỹ năng giao tiếp khéo léo, kĩ năng xử lý tình huống, quản lý nhân viên

Đam mê và có kiến thức về Thể Thao, Bán Lẻ, Giày, Quần Áo, thời trang

Ngoại hình ưa nhìn, năng động, nhanh nhẹn

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng doanh số

Thử việc 02 tháng hướng 100% lương

Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH full lương trong tháng làm việc đầu tiên

Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24

Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến cao

