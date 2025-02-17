Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
- Hà Nội:
- 175 P. Nguyễn Thái Học, P. Cát Linh,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Thực hiện theo kế hoạch doanh số cửa hàng đã được giao.
Phân tích hàng tuần về hiệu suất bán hàng và các vấn đề liên quan
Hiểu rõ và theo đuổi các chỉ số KPI.
Nắm vững và Phổ biến các chương trình khuyến mãi cho toàn bộ nhân viên cửa hàng.
Đảm bảo tất cả các hoạt động marketing, khuyến mãi theo thông báo của Nhãn Hàng hoặc Marketing.
Chịu trách nhiệm quản lý hàng tồn kho, sự quay vòng hàng hóa cũng như việc mất mát, trộm cắp
Chịu trách nhiệm luân chuyển hàng hóa từ các kho phụ cũng như từ các cửa hàng khác về để đảm bảo có đủ hàng hóa, kích cỡ, màu sắc để bán và trưng bày.
Quản lý Nhân sự cửa hàng: Đào tạo, huấn luyện, phát triển và đánh giá nhân viên đảm bảo hiệu quả các mục tiêu hoạt động
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp khéo léo, kĩ năng xử lý tình huống, quản lý nhân viên
Đam mê và có kiến thức về Thể Thao, Bán Lẻ, Giày, Quần Áo, thời trang
Ngoại hình ưa nhìn, năng động, nhanh nhẹn
Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF) Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 02 tháng hướng 100% lương
Chế độ BHXH đầy đủ, đóng BHXH full lương trong tháng làm việc đầu tiên
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
Đào tạo đầy đủ, cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thời Trang Tổng Hợp (GTF)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI