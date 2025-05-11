Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu

Mức lương 15 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1A Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Với hơn 13 năm hoạt động và hơn 1,500 nhân sự trên khắp cả nước, KiotViet là công ty đi đầu trong cung cấp giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ kinh doanh dễ dàng và hiệu quả hơn. Tham gia vào team LnD của KiotViet là cơ hội để bạn được học hỏi và phát triển bản thân không ngừng, đồng thời tạo ra giá trị cho sự phát triển bền vững của công ty thông qua việc cung cấp các giải pháp đào tạo để nâng cao năng lực con người.

Chúng tôi đang tìm kiếm một Chuyên viên Đào tạo năng động và có định hướng kết quả (result- driven) để thiết kế, triển khai và đánh giá các chương trình đào tạo cho bộ phận Kinh doanh. Ứng viên thành công sẽ chịu trách nhiệm tạo ra các trải nghiệm học tập hấp dẫn, cải thiện kỹ năng bán hàng và đảm bảo hiệu quả sau đào tạo thông qua các công cụ đánh giá mạnh mẽ. Vị trí này yêu cầu khả năng phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và khả năng làm việc độc lập để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Bạn sẽ làm gì

Làm việc chặt chẽ với quản lý các bộ phận, quản lý bán hàng và bộ phận nhân sự để xác định nhu cầu đào tạo và đảm bảo sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh;

Phối hợp với các chuyên gia nội bộ và ngoài công ty để thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo hiệu quả, nhằm nâng cao kỹ năng bán hàng;

Tùy chỉnh nội dung đào tạo để phù hợp với nhu cầu của nhân viên bán hàng hiện tại, tập trung vào các kỹ năng bán hàng nâng cao;

Triển khai và dẫn dắt đào tạo

Dẫn dắt các khóa đào tạo trực tiếp và trực tuyến cho đội ngũ bán hàng ở các khu vực khác nhau;

Cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn trong quá trình đào tạo, đảm bảo sự tham gia chủ động của học viên;

Đánh giá và báo cáo sau đào tạo

Sử dụng các công cụ đánh giá để đo lường hiệu quả của các chương trình đào tạo;

Theo dõi tiến độ và cung cấp phản hồi cho học viên và quản lý về các kỹ năng đã cải thiện và những lĩnh vực cần phát triển thêm;

Cải tiến liên tục

Cập nhật các xu hướng và phương pháp mới nhất trong đào tạo bán hàng và áp dụng các thực hành tốt nhất;

Thu thập phản hồi từ học viên và các bên liên quan để cải thiện và nâng cao chương trình đào tạo;

Phân tích dữ liệu hiệu suất bán hàng để xác định các khoảng trống và điều chỉnh chiến lược đào tạo cho phù hợp.

Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị Kinh doanh, Nhân sự, Giáo dục, hoặc các ngành liên quan;

Từ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai các chương trình đào tạo bán hàng;

Thành thạo năng lực thiết kế chương trình (learning design)

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và truyền cảm hứng trong quá trình đào tạo và tương tác với các bên liên quan;

Thành thạo các công cụ văn phòng (PPT, Excel, Canva)

Khả năng phân tích, đánh giá hiệu quả đào tạo và thực hiện các cải tiến phù hợp;

Khả năng quản lý nhiều chương trình và công việc cùng lúc hiệu quả;

Thái độ cởi mở, linh hoạt và tinh thần học hỏi không ngừng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm đứng hấp dẫn, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;

Thưởng hiệu quả làm việc lên đến 2 tháng lương; Thưởng cuối năm;

Làm việc từ Thứ 2 – Sáng thứ 7, giờ làm việc linh hoạt;

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;

Chăm sóc sức khoẻ : Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, Bảo hiểm sức khoẻ cao cấp dành cho leader trở lên theo quy định của công ty;

Làm việc trong môi trường cởi mở, chú trọng vào việc phát triển con người. Được học hỏi và dẫn dắt để đạt được các mục tiêu cá nhân;

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng;

Tham gia các câu lạc bộ Yoga, sách, công nghệ,…miễn phí của công ty.

