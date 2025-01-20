Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

✓ Chịu trách nhiệm chỉ đạo chức năng hàng ngày của các tác nhân trong môi trường lớp học đào tạo chương trình, bao gồm theo dõi tiến độ của học viên trong suốt thời gian đào tạo, cung cấp hướng dẫn và phản hồi phát triển và khuyến nghị về sự sẵn sàng
✓ Sử dụng các kỹ năng thuyết trình và tạo điều kiện hiệu quả bao gồm các kỹ thuật đào tạo sáng tạo và các kỹ thuật học tập dành cho người lớn/tăng tốc bằng cách sử dụng nhiều phương thức cung cấp đào tạo khác nhau trong môi trường lớp học
✓ Chuẩn bị và trình bày tài liệu đào tạo thông qua học tập trên lớp, trình diễn thực hành và các hoạt động hỗ trợ
✓ Chịu trách nhiệm đạt được các số liệu hiệu suất đào tạo cá nhân
✓ Hỗ trợ và hợp tác với Bộ phận Vận hành để chuyển đổi các tác nhân từ môi trường đào tạo sang môi trường sản xuất, đảm bảo trình độ năng lực đáp ứng nhu cầu kinh doanh (khi cần thiết)
✓ Duy trì kiến thức sản phẩm có liên quan cho từng tài khoản bằng cách tiếp nhận cuộc gọi, tham dự các cuộc họp với khách hàng và liên chức năng (khi cần) và quan sát song song
✓ Đảm bảo giao tiếp hiệu quả, nhất quán với các nhà quản lý, đồng nghiệp và các nhóm nguồn lực khác, bao gồm tương tác không chính thức hàng ngày với khách hang
✓ Tham gia và đóng góp vào văn hóa học tập liên tục bằng cách duy trì sự tham gia vào quản lý thay đổi, phát hành sản phẩm và dịch vụ, chính sách, quy trình và thủ tục

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✓ Bằng cử nhân chuyên ngành liên quan từ một trường cao đẳng hoặc đại học bốn năm với hai đến bốn năm kinh nghiệm liên quan ưu tiên
✓ Kiến thức vững chắc về đào tạo đội ngũ bán hàng với 2-3 năm kinh nghiệm.
✓ Kinh nghiệm đã được chứng minh về phương pháp đào tạo và kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, quản lý thời gian, xây dựng nhóm, v.v.)
✓ Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, cả bằng văn bản và lời nói
✓ Thành thạo Microsoft Office
✓ Khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc, ưu tiên và đáp ứng thời hạn giao hàng đã được chứng minh

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

✓ Mức lương: Thỏa thuận - Thử việc: 2 tháng (100% lương chính thức)
✓ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
✓ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật lao động
✓ Tham gia các hoạt động nội bộ: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc Giáng sinh,...
✓ Quà sinh nhật, ngày lễ cho nhân viên và gia đình (8/3, 1/6, 20/10, Tết Trung thu,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

