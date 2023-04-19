Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Yersin Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 52 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

· Thu chi nội bộ trong cơ sở.

· Thu tiền và nộp doanh thu hàng ngày

· Kiểm tra doanh thu, kiểm tra lịch làm việc cho bác sĩ, kĩ thuật viên.

· Kiểm soát các vật tư và cơ sở vật chất tại cơ sở.

· Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để hoàn thành tốt công việc.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ từ 20 – 30 tuổi

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng

Ưu tiên ngoại hình khá, giọng nói cuốn hút, giao tiếp tự tin là một lợi thế

Chăm chỉ, sáng tạo, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Yersin Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập hấp dẫn: lương cứng 7 – 9 triệu ; phụ cấp ăn trưa (600K)+ thưởng doanh thu + các khoản khác… (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

· Thưởng Lễ tết, du lịch, sinh nhật, tháng lương thứ 13, thưởng nóng, BHXH…

tháng lương thứ 13, thưởng nóng, BHXH

· Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yersin Clinic

