Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Yersin Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Yersin Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Yersin Clinic
Ngày đăng tuyển: 19/04/2023
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Công Ty TNHH Yersin Clinic

Chuyên viên đào tạo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Yersin Clinic

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 52 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

· Thu chi nội bộ trong cơ sở.
Thu chi nội bộ trong cơ sở.
· Thu tiền và nộp doanh thu hàng ngày
Thu tiền và nộp doanh thu hàng ngày
· Kiểm tra doanh thu, kiểm tra lịch làm việc cho bác sĩ, kĩ thuật viên.
Kiểm tra doanh thu, kiểm tra lịch làm việc cho bác sĩ, kĩ thuật viên.
· Kiểm soát các vật tư và cơ sở vật chất tại cơ sở.
Kiểm soát các vật tư và cơ sở vật chất tại cơ sở.
· Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để hoàn thành tốt công việc.
.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ từ 20 – 30 tuổi
0
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng
Ưu tiên ngoại hình khá, giọng nói cuốn hút, giao tiếp tự tin là một lợi thế
là một lợi thế
Chăm chỉ, sáng tạo, chịu được áp lực công việc.
.

Tại Công Ty TNHH Yersin Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập hấp dẫn: lương cứng 7 – 9 triệu ; phụ cấp ăn trưa (600K)+ thưởng doanh thu + các khoản khác… (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
7
9
;
phụ cấp
(600K)

· Thưởng Lễ tết, du lịch, sinh nhật, tháng lương thứ 13, thưởng nóng, BHXH…
T
, tháng lương thứ 13, thưởng nóng, BHXH
· Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yersin Clinic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Yersin Clinic

Công Ty TNHH Yersin Clinic

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 06 + 08 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-dao-tao-thu-nhap-7-9-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job280802
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Tuyển Kiểm toán nội bộ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP KINH DOANH CÔNG NGHỆ VIỆT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ Phần BellSystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH VICT GARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VICT GARMENT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Venesa
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Dale Carnegie Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Dale Carnegie Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty TNHH Venesa
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty TNHH Venesa
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH MENAS
14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm