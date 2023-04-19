Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Yersin Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Yersin Clinic
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 52 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
· Thu chi nội bộ trong cơ sở.
Thu chi nội bộ trong cơ sở.
· Thu tiền và nộp doanh thu hàng ngày
Thu tiền và nộp doanh thu hàng ngày
· Kiểm tra doanh thu, kiểm tra lịch làm việc cho bác sĩ, kĩ thuật viên.
Kiểm tra doanh thu, kiểm tra lịch làm việc cho bác sĩ, kĩ thuật viên.
· Kiểm soát các vật tư và cơ sở vật chất tại cơ sở.
Kiểm soát các vật tư và cơ sở vật chất tại cơ sở.
· Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để hoàn thành tốt công việc.
.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ từ 20 – 30 tuổi
0
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng
Ưu tiên ngoại hình khá, giọng nói cuốn hút, giao tiếp tự tin là một lợi thế
là một lợi thế
Chăm chỉ, sáng tạo, chịu được áp lực công việc.
.
0
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng
Ưu tiên ngoại hình khá, giọng nói cuốn hút, giao tiếp tự tin là một lợi thế
là một lợi thế
Chăm chỉ, sáng tạo, chịu được áp lực công việc.
.
Tại Công Ty TNHH Yersin Clinic Thì Được Hưởng Những Gì
· Thu nhập hấp dẫn: lương cứng 7 – 9 triệu ; phụ cấp ăn trưa (600K)+ thưởng doanh thu + các khoản khác… (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
7
9
;
phụ cấp
(600K)
…
· Thưởng Lễ tết, du lịch, sinh nhật, tháng lương thứ 13, thưởng nóng, BHXH…
T
, tháng lương thứ 13, thưởng nóng, BHXH
· Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
7
9
;
phụ cấp
(600K)
…
· Thưởng Lễ tết, du lịch, sinh nhật, tháng lương thứ 13, thưởng nóng, BHXH…
T
, tháng lương thứ 13, thưởng nóng, BHXH
· Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yersin Clinic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI