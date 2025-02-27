Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
- Hồ Chí Minh:
- 149C Trương Định, phường 9, Quận 3, TP. HCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
A. Đào tạo – Phát triển:
1. Theo yêu cầu chủ chương chính sách về kế hoạch đào tạo nội bộ nhân sự của các phòng ban theo định kỳ cho từng hình thức đào tạo cơ bản về các kỹ năng chuyên môn phục vụ cho công việc chung của công ty để thực hiện triển khai.
2. Lập bảng chi phí cho từng chương trình đào tạo kỹ năng; kỹ năng mềm/ kỹ năng chuyên môn/ các chương trình đào tạo chuyên môn nội bộ.
3. Theo dõi bảng đánh giá báo cáo kết quả sau mỗi lần kết thúc chương trình huấn luyện đào tạo.
4. Xây dựng chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp cho công nhân viên của công ty theo đúng chính sách đã được duyêt.
5. Liên kết các chương trình đào tạo với các trung tâm/ nhà cung cấp/ phòng ban co liên quan để xây dựng thành một chương trình đào tạo nội bộ.
6. Phân tích rõ quyền lợi và cam kết cho người lao động hiểu được khi tham gia các chương trình đào tạo nộ bộ và các chương trình đào tạo khác do Cty hỗ trợ hoặc tài trợ.
B. Lập mục tiêu phát triển nhân sự:
1. Lên kế hoạch cho các định hướng đào tạo phát triển đội ngũ nhân sự tiềm năng.
2. Lên chi phí đào tạo và thời gian để xây dựng phát triển nguồn nhân lực.
3. Lập kế hoạch đánh giá đào tạo với các bộ phận phòng ban cho từng vị trí
4. Lập các hợp đồng đào tạo và cam kết đào tạo để bảo đảm cho việc giữ nhân sự
5. Phân biệt rõ chương trình đào tạo nội bộ và chương trình đào tạo liên kết phát triển
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ: Anh văn bằng C hoặc tương đương.
Kinh nghiệm: tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Được cấp máy tính laptop
Lương tháng 13/ thưởng hấp dẫn
Chế độ BHXH, Y tế
Được đào tại chuyên môn và nâng cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
