Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐO ĐẠC - MÔI TRƯỜNG AH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Chuyên viên đào tạo

Quản trị website, cập nhật nội dung trên website & fanpage công ty

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông...

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm trong nội thất, kiến trúc

Thành thạo Facebook Ads, Google Ads, biết về SEO & Content Marketing là lợi thế

Sáng tạo nội dung tốt, tư duy chiến lược, chủ động trong công việc

Quyền Lợi

Lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,

Làm việc thứ 2 đến sáng thứ 7

Xét tăng lương hàng năm, có cơ hội thăng tiến lâu dài

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Du lịch, teambuilding hằng năm

