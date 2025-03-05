Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐO ĐẠC - MÔI TRƯỜNG AH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐO ĐẠC - MÔI TRƯỜNG AH
Thỏa thuận
Khác
Không yêu cầu
1 người
Không yêu cầu
Chưa cập nhật
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo
Quản trị website, cập nhật nội dung trên website & fanpage công ty
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông...
Quyền Lợi
Lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,
Làm việc thứ 2 đến sáng thứ 7
Xét tăng lương hàng năm, có cơ hội thăng tiến lâu dài
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Du lịch, teambuilding hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐO ĐẠC - MÔI TRƯỜNG AH
