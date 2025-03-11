Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa
- Hồ Chí Minh:
- 62 Trần Huy Liệu, phường 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Phát triển năng lực đội ngũ bán hàng:
Triển khai các công cụ hữu hiệu phục vụ cho hệ thống bán hàng (Best Practices Tools & Programs) bao gồm cả các kỹ năng bán hàng và các Chương trình quản trị bán hàng.
Triển khai và hướng dẫn đội ngũ bán hàng thực hiện các công cụ, biểu mẫu trong quản tri bán hàng
Tracking hiệu suất bán hàng của đội ngũ, lên kế hoạch cải thiện hàng tháng thông qua việc field coaching
2. Đào tạo và khai vấn
Thiết lập tài liệu và thực hiện các khóa đào tạo cho đội ngũ (GSBH/NVBH)
Theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả sau đào tạo
Tham gia đi thị trường, huấn luyện thực địa cho đội ngũ (GSBH/NVBH)
3. Tham gia thiết kế & triển khai các quy trình, quy định vận hành của khối Kinh doanh Tiêu dùng
Triển khai, hướng dẫn và theo dõi thực hiện các quy trình, quy định bán hàng của đội ngũ
Đánh giá sự hiệu quả của mô hình bán hàng thông qua những buổi huấn luyện thực địa
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh Nghiệm: Từ2 năm trở lên vị trí tương đương
Kiến thức: Am hiểu thị trường ngành hàng và tổ chức hệ thống bán hàng FMCG, hệ thống DMS
Kỹ năng chuyên môn
Kỹ năng đào tạo và huấn luyện
Kỹ năng thiết lập quy trình
Kỹ năng trình giảng
Thành thạo Microsotf Office (Word, Excel, Power point…..)
Kỹnăngmềm
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm
Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
