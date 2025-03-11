Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa

Chuyên viên đào tạo

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 62 Trần Huy Liệu, phường 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển năng lực đội ngũ bán hàng:
Triển khai các công cụ hữu hiệu phục vụ cho hệ thống bán hàng (Best Practices Tools & Programs) bao gồm cả các kỹ năng bán hàng và các Chương trình quản trị bán hàng.
Triển khai và hướng dẫn đội ngũ bán hàng thực hiện các công cụ, biểu mẫu trong quản tri bán hàng
Tracking hiệu suất bán hàng của đội ngũ, lên kế hoạch cải thiện hàng tháng thông qua việc field coaching
2. Đào tạo và khai vấn
Thiết lập tài liệu và thực hiện các khóa đào tạo cho đội ngũ (GSBH/NVBH)
Theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả sau đào tạo
Tham gia đi thị trường, huấn luyện thực địa cho đội ngũ (GSBH/NVBH)
3. Tham gia thiết kế & triển khai các quy trình, quy định vận hành của khối Kinh doanh Tiêu dùng
Triển khai, hướng dẫn và theo dõi thực hiện các quy trình, quy định bán hàng của đội ngũ
Đánh giá sự hiệu quả của mô hình bán hàng thông qua những buổi huấn luyện thực địa

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên Ngành: Cử nhân Kinh Tế, QTKD, Marketing
Kinh Nghiệm: Từ2 năm trở lên vị trí tương đương
Kiến thức: Am hiểu thị trường ngành hàng và tổ chức hệ thống bán hàng FMCG, hệ thống DMS
Kỹ năng chuyên môn
Kỹ năng đào tạo và huấn luyện
Kỹ năng thiết lập quy trình
Kỹ năng trình giảng
Thành thạo Microsotf Office (Word, Excel, Power point…..)
Kỹnăngmềm
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng làm việc nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa

Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

