Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Phát triển năng lực đội ngũ bán hàng:

Triển khai các công cụ hữu hiệu phục vụ cho hệ thống bán hàng (Best Practices Tools & Programs) bao gồm cả các kỹ năng bán hàng và các Chương trình quản trị bán hàng.

Triển khai và hướng dẫn đội ngũ bán hàng thực hiện các công cụ, biểu mẫu trong quản tri bán hàng

Tracking hiệu suất bán hàng của đội ngũ, lên kế hoạch cải thiện hàng tháng thông qua việc field coaching

2. Đào tạo và khai vấn

Thiết lập tài liệu và thực hiện các khóa đào tạo cho đội ngũ (GSBH/NVBH)

Theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả sau đào tạo

Tham gia đi thị trường, huấn luyện thực địa cho đội ngũ (GSBH/NVBH)

3. Tham gia thiết kế & triển khai các quy trình, quy định vận hành của khối Kinh doanh Tiêu dùng

Triển khai, hướng dẫn và theo dõi thực hiện các quy trình, quy định bán hàng của đội ngũ

Đánh giá sự hiệu quả của mô hình bán hàng thông qua những buổi huấn luyện thực địa