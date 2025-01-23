Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà máy Dat Bike, 1 CN10, KCN Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng tài liệu đào tạo:

Tổng hợp và cải thiện các tài liệu đào tạo về kiến thức sản phẩm, quy trình vận hành, chính sách và các công cụ hỗ trợ bán hàng cho Salesforce và CS nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tối ưu hóa năng suất đội ngũ.

Xây dựng tiêu chuẩn cho quy trình bán hàng hiệu quả và mô hình cửa hàng hoàn hảo theo định hướng của công ty.

Soạn thảo và chuẩn bị các bài kiểm tra sau đào tạo.

Tổ chức các buổi đào tạo:

Lên kế hoạch và chuẩn bị tổ chức các buổi đào tạo định kỳ theo yêu cầu của công ty.

Chủ động làm việc và kết nối với các phòng ban liên quan, đảm bảo kế hoạch đào tạo được triển khai đúng, đủ và hiệu quả.

Đánh giá hiệu quả sau đào tạo:

Phân tích các chỉ số KPI của đào tạo, báo cáo kết quả sau đào tạo và đề xuất các giải pháp cải tiến.

Thực hiện đánh giá và rà soát định kỳ để lên kế hoạch sàng lọc và phát triển đội ngũ bán hàng phù hợp với hoạt động của công ty.

Đề xuất các phương pháp đào tạo hiệu quả (offline, online).

Các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực bán lẻ, ưu tiên các ngành ô tô, xe máy, và điện tử.

Chủ động tổ chức và sắp xếp công việc, tương tác và phối hợp với các phòng ban.

Có kỹ năng đào tạo và thiết kế tài liệu đào tạo.

Thành thạo trong việc tổ chức, xử lý phản đối và giải quyết tình huống.

Sẵn sàng tiếp thu, cải tiến, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.

Hỗ trợ bữa ăn theo chính sách công ty.

Bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm MIC.

Mua Dat Bike với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM

