Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình đào tạo; Thực hiện kiểm soát và đánh giá hiệu quả đào tạo
Nhiệm vụ 1: Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo phù hợp cho Công ty
- Phân tích nhu cầu đào tạo của các Đơn vị phụ trách;
- Tư vấn, xây dựng và tham gia triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo nâng cao năng lực chuyên môn của Đơn vị phụ trách
- Lập kế hoạch đào tạo cần thiết phục vụ công tác đào tạo theo tháng/quý/năm;
- Theo dõi và triển khai các khóa học, chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề; hội thảo nâng cao năng lực chuyên môn của Đơn vị phụ trách.
Nhiệm vụ 2: Quản lý hiệu quả hoạt động đào tạo
- Kiểm soát hệ thống hồ sơ, tài liệu đào tạo, báo cáo, chứng từ có liên quan đến các hoạt động tổ chức, triển khai đào tạo theo tiêu chuẩn hiện hành;
Nhiệm vụ 3: Tham gia, xây dựng và phát triển các tài liệu đào tạo
- Trực tiếp xây dựng, biên soạn thiết kế nội dung đào tạo các chương trình đào tạo kỹ năng từ căn bản đến nâng cao cho CBNV (trực tiếp hoặc trực tuyến);
- Tham gia cùng Trưởng bộ phận Đào tạo/Trưởng bộ phận Nhân sự các phòng ban để thiết kế các chương trình đào tạo, dự án đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.
Nhiệm vụ 4: Tham gia, quản lý công tác dẫn giảng
- Tổ chức và trực tiếp tham gia dẫn giảng các chương trình đào tạo theo phân công.
Nhiệm vụ 5: Thực hiện các công việc do quản lý phân công ngoài bảng mô tả công việc,kế hoạch

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm, Ngoại ngữ, Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.
- Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo: ICF,...
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, phát triển con người.
- Có kiến thức về lĩnh vực resort/ khách sạn/ Golf;
- Kỹ năng tổ chức và triển khai lớp học;
- Kỹ năng huấn luyện và đào tạo;
- Kỹ năng dẫn giảng và thiết kế bài giảng;
- Kỹ năng sử dụng các vi tính văn phòng và các phần mềm có liên quan đến hoạt động đào tạo;
- Kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng tinh thần đồng đội
- Năng động, sáng tạo, nhạy bén; Chịu được áp lực cao trong công việc;
- Khả năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp.
- Hiệu quả, Chính trực, Chuyên nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh & theo năng lực của cá nhân,
- Tham gia Bảo hiểm (BHXH, BHTN, BHYT, BHSK, BH tai nạn) theo quy định
- Phụ cấp ăn trưa và di chuyển
- Chế độ phúc lợi, ưu đãi theo chính sách và quy định của Công ty/ Tập đoàn
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nhanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Viên Giải Trí Novadreams

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

