Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH TA VITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TA VITAL
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Chuyên viên đào tạo

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Centec Tower, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

- Cập nhật liên tục thông tin sản phẩm và tích hợp vào nội dung đào tạo và phối hợp với bộ phận R&D và QA/QC để đảm bảo sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.
- Phát triển và triển khai các chương trình đào tạo toàn diện dành cho khách hàng và đội ngũ nội bộ.
- Xây dựng tài liệu đào tạo hấp dẫn như bài thuyết trình, sổ tay hướng dẫn, video, v.v.
- Đánh giá hiệu quả đào tạo thông qua phản hồi và chỉ số hiệu suất.
- Cải tiến các chương trình đào tạo dựa trên phản hồi từ người dùng và xu hướng ngành.
(Làm việc tại công ty NUO FOR LIFE thuộc hệ thống công ty TA Vital)

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kỹ thuật, Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực phẩm, thực phẩm chức năng hoặc dược phẩm.
- Hiểu biết về quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực.
- Thành thạo tin học văn phòng

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn
- Lương tháng thứ 13, thưởng thành tích,....
- Có cơ hội phát triển lên vị trí mới
- Đóng BHYT, BHXH, hưởng các chế độ theo quy định của Nhà Nước
- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội phát triển nghề nghiệp cao
- Phát triển tối đa tiềm năng của bản thân, tham gia các dự án của công ty trong và ngoài nước

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

