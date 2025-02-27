Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH TA VITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH TA VITAL
- Hồ Chí Minh: Centec Tower, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Cập nhật liên tục thông tin sản phẩm và tích hợp vào nội dung đào tạo và phối hợp với bộ phận R&D và QA/QC để đảm bảo sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.
- Phát triển và triển khai các chương trình đào tạo toàn diện dành cho khách hàng và đội ngũ nội bộ.
- Xây dựng tài liệu đào tạo hấp dẫn như bài thuyết trình, sổ tay hướng dẫn, video, v.v.
- Đánh giá hiệu quả đào tạo thông qua phản hồi và chỉ số hiệu suất.
- Cải tiến các chương trình đào tạo dựa trên phản hồi từ người dùng và xu hướng ngành.
(Làm việc tại công ty NUO FOR LIFE thuộc hệ thống công ty TA Vital)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thực phẩm, thực phẩm chức năng hoặc dược phẩm.
- Hiểu biết về quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực.
- Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH TA VITAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng thứ 13, thưởng thành tích,....
- Có cơ hội phát triển lên vị trí mới
- Đóng BHYT, BHXH, hưởng các chế độ theo quy định của Nhà Nước
- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội phát triển nghề nghiệp cao
- Phát triển tối đa tiềm năng của bản thân, tham gia các dự án của công ty trong và ngoài nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TA VITAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI