Tuyển Chuyên viên đào tạo Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Phát triển, bảo trì các chức năng, sản phẩm dịch vụ, các báo cáo tác nghiệp và quản lý liên quan đến hệ thống Core banking, hệ thống tích hợp với đối tác bên ngoài được phân công

- Xử lý lỗi sản phẩm chương trình khi có phát sinh đối với phân hệ phụ trách.

- Xuất dữ liệu và hỗ trợ kiểm tra thông tin script, source, database theo yêu cầu của đơn vị đối với phân hệ phụ trách.

- Điều chỉnh, thiết kế báo cáo và xây dựng màn hình sản phẩm theo yêu cầu của đơn vị đối với phân hệ phụ trách

- Hỗ trợ công tác vận hành các hệ thống đơn vị phụ trách: EOD Fincore, EOD Treasury...

Triển khai bộ source code, database của các sản phẩm cho hệ thống ứng dụng:

- Soạn thảo hồ sơ, tờ trình khi triển khai source, database.

- Trình ký các phòng liên quan.

- Theo dõi tiến độ và cập nhật tình hình khi triển khai.

- Lưu trữ hồ sơ triển khai.

- Phối hợp triển khai source code, database cùng với các đơn vị liên quan

- Kiểm tra source/database sau khi triển khai và thông báo cho đơn vị liên quan sau khi triển khai.

Tham gia triển khai các dự án theo sự phân công của lãnh đạo