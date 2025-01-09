Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 623 - 914 USD

Người quản lý trực tiếp: Trưởng phòng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nơi làm việc: Tòa nhà Rivera Park, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Loại công việc: Toàn thời gian cố định; 8h-17h từ thứ 2 đến hết thứ 6

Cấp bậc: Nhân viên

Giới tính: Nam

Mô tả chi tiết công việc:

- Lập hồ sơ mời thầu, mời chào giá các gói thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị, nhà cao tầng và các dự án dân dụng khác

- Bóc tách khối lượng, lập khái toán, dự toán

- Thực hiện các công tác mua sắm cho các dự án của Tập đoàn

- Đàm phán thương thảo giá và điều khoản hợp đồng với các nhà cung cấp, nhà thầu

- Lập Hợp đồng với các nhà thầu, nhà cung cấp theo mẫu của Công ty.

- Các công tác khác theo chỉ đạo của cấp trên