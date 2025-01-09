Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 623 - 914 USD

Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/02/2025
Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt

Mức lương
623 - 914 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 623 - 914 USD

Người quản lý trực tiếp: Trưởng phòng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Nơi làm việc: Tòa nhà Rivera Park, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Loại công việc: Toàn thời gian cố định; 8h-17h từ thứ 2 đến hết thứ 6
Cấp bậc: Nhân viên
Giới tính: Nam
Mô tả chi tiết công việc:
- Lập hồ sơ mời thầu, mời chào giá các gói thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị, nhà cao tầng và các dự án dân dụng khác
- Bóc tách khối lượng, lập khái toán, dự toán
- Thực hiện các công tác mua sắm cho các dự án của Tập đoàn
- Đàm phán thương thảo giá và điều khoản hợp đồng với các nhà cung cấp, nhà thầu
- Lập Hợp đồng với các nhà thầu, nhà cung cấp theo mẫu của Công ty.
- Các công tác khác theo chỉ đạo của cấp trên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt

Công Ty CP Tập Đoàn Bách Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

