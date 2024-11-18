Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 49 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy - Vĩnh Phúc

Mô Tả Công Việc Data Analyst

• Tập trung vào việc kết nối với các phòng ban, thu thập dữ liệu Master Data, tạo mới/chỉnh sửa dữ liệu Master Data trên hệ thống SAP.

• Tư vấn, trả lời end-user về các dữ liệu Master Data trên hệ thống SAP

• Phát triển các tool upload dữ liệu Master Data theo yêu cầu của phòng CNTT

• Hỗ trợ CNTT cho người dùng cuối

• Tham gia dự án SAP theo giai đoạn và phân công của TP CNTT

Yêu Cầu Công Việc

- Bằng cấp, trình độ: cao đẳng hoặc đại học chính quy

- Kiến thức:

+ Đã có kinh nghiệm làm việc với hệ thống SAP, thu thập dữ liệu Master Data

+ Sử dụng tốt Excel, các hàm tính toán trong Excel, biết VBA là 1 lợi thế

+ Kiến thức về hỗ trợ CNTT

- Kỹ năng:

+ Giao tiếp, tương tác với người dùng cuối.

+ Giải quyết vấn đề và ra quyết định.

+ Kỹ năng làm việc độc lập.

- Thái độ:

+ Có trách nhiệm với công việc, làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹn, nhiệt tình, khả năng làm việc độc lập cao, sẵn sàng học hỏi tiếp thu các kiến thức, khái niệm mới.

+ Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi, thân thiện, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận (cạnh tranh).

ương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xét tăng lương, thưởng các ngày lễ lớn trong năm lên tới hơn 1.000.000 đồng/ngày.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.

Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.

Hỗ trợ ăn ca, thăm quan, du lịch hàng năm.

Tham gia các hoạt động, event 20/10, 8/03, sinh nhật công ty,... của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Pro Company

