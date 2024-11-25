Tuyển Kế toán nội bộ Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 94 Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Hạch toán số liệu vào phần mềm kế toán

Kiểm soát cân đối số liệu đầu ra đầu vào kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Kiểm tra, kiểm soát doanh thu, chi phí phát sinh hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Hoàn thiện báo cáo tài chính thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế, đã trải qua 01 năm tài chính kế toán

Ưu tiên đã có kinh nghiệm quyết toán hoặc kiểm toán thuế

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế, đã trải qua 01 năm tài chính kế toán, ưu tiên đã có kinh nghiệm quyết toán hoặc kiểm toán thuế.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán

Sử dụng thành thao Microsoft office

Trung thực, trách nhiệm, và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 10-16 tháng lương + thưởng KPI.

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.

Gói bảo hiểm sức khỏe Novaon Care cho nhân sự cấp cao.

Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại Novaon: khám sức khỏe định kì, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin