Tuyển Kế toán nội bộ Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 94 Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Hạch toán số liệu vào phần mềm kế toán
Kiểm soát cân đối số liệu đầu ra đầu vào kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm
Kiểm tra, kiểm soát doanh thu, chi phí phát sinh hàng tháng, hàng quý, hàng năm
Hoàn thiện báo cáo tài chính thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm
Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế, đã trải qua 01 năm tài chính kế toán
Ưu tiên đã có kinh nghiệm quyết toán hoặc kiểm toán thuế
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính kế toán.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế, đã trải qua 01 năm tài chính kế toán, ưu tiên đã có kinh nghiệm quyết toán hoặc kiểm toán thuế.
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán
Sử dụng thành thao Microsoft office
Trung thực, trách nhiệm, và chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập từ 10-16 tháng lương + thưởng KPI.
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, giàu kinh nghiệm, máu lửa công việc & nhiệt huyết.
Gói bảo hiểm sức khỏe Novaon Care cho nhân sự cấp cao.
Được đào tạo/ tham các khóa học trong và ngoài công ty, để đáp ứng kinh nghiệm chuyên môn kịp thời, nắm bắt xu thế thị trường.
Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại Novaon: khám sức khỏe định kì, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, các sự kiện nội bộ theo từng giao đoạn trong năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Novaon Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
