Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 116 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi, email, tin nhắn để tư vấn sản phẩm/dịch vụ và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày/tuần/tháng.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các báo cáo và phân tích dữ liệu kinh doanh.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm/dịch vụ và xu hướng thị trường.

Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc mới.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh online.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gross hàng tháng từ 12.000.000 - 15.000.000 VND

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.