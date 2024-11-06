Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM

Kinh doanh kênh MT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 116 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi, email, tin nhắn để tư vấn sản phẩm/dịch vụ và giải đáp thắc mắc của khách hàng.
Theo dõi và báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày/tuần/tháng.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo quá trình bán hàng diễn ra suôn sẻ.
Thực hiện các báo cáo và phân tích dữ liệu kinh doanh.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm/dịch vụ và xu hướng thị trường.
Tham gia các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động và nhiệt tình.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.
Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc mới.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh online.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gross hàng tháng từ 12.000.000 - 15.000.000 VND
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.
Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 116, phố Hà Kế Tấn, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-7-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job243105
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Điện Tử
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Điện Tử
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Lâm Đồng Đồng Nai Tây Ninh Đắk Lắk Gia Lai Khánh Hòa Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Lào Cai Vĩnh Phúc Hải Phòng Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 38 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Điện Tử
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Điện Tử
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Lâm Đồng Đồng Nai Tây Ninh Đắk Lắk Gia Lai Khánh Hòa Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất