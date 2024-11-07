Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP XNK và TM Gold Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 25 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
+ Duy trì và phát triển phân phối sản phẩm trái cây nhập khẩu đến các khách hàng mà công ty đang hợp tác
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Ứng viên trẻ, năng động, đam mê việc bán hàng, kinh doanh.
+ Hoạt ngôn, vui vẻ, biết nói chuyện có duyên và thích giao tiếp
+ Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn
+ Đã từng làm trong ngành trái cây, thực phẩm là 1 lợi thế
+ Có thể đi làm ngay, có trách nhiệm với công việc.
+ Hoạt ngôn, vui vẻ, biết nói chuyện có duyên và thích giao tiếp
+ Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn
+ Đã từng làm trong ngành trái cây, thực phẩm là 1 lợi thế
+ Có thể đi làm ngay, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji Thì Được Hưởng Những Gì
+ Tổng thu Thu nhập: 10 - 15 triệu/tháng tùy thuộc kinh nghiệm và năng lực
+ Hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.
+ Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
+ Hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.
+ Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI