Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP XNK và TM Gold Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty CP XNK và TM Gold Fuji
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Duy trì và phát triển phân phối sản phẩm trái cây nhập khẩu đến các khách hàng mà công ty đang hợp tác

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Ứng viên trẻ, năng động, đam mê việc bán hàng, kinh doanh.
+ Hoạt ngôn, vui vẻ, biết nói chuyện có duyên và thích giao tiếp
+ Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn
+ Đã từng làm trong ngành trái cây, thực phẩm là 1 lợi thế
+ Có thể đi làm ngay, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

+ Tổng thu Thu nhập: 10 - 15 triệu/tháng tùy thuộc kinh nghiệm và năng lực
+ Hưởng các chế độ theo quy định của Công ty.
+ Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Ngõ 1 Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

