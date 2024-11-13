Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG

Kinh doanh kênh MT

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và khai thác các khách hàng tiềm năng (các cửa hàng) có nhu cầu sử dụng các sản phẩm mã thanh toán VNPAY-QR, máy quẹt thẻ thanh toán VNPAY-POS và các sản phẩm trong tương lai của VNPAY
- Tư vấn, chăm sóc khách hàng về sản phẩm.
- Đàm phán, thuyết phục và chốt Hợp đồng với khách hàng
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng bao gồm thủ tục cài đặt phần mềm và phần cứng, làm việc với bộ phận sales admin và các bộ phận liên quan để thực hiện các thủ tục liên quan đến hợp đồng.
- Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian cài đặt/giao sản phẩm.
- Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Quản lí trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 22-35.
- Ưu tiên có hiểu biết và kinh nghiệm về phần mềm, phần cứng máy tính, ngành thanh toán điện tử.
- Trung thực, năng động, tự tin, đam mê học hỏi và có tinh thần vượt khó.
- Thích làm việc trong ngành thanh toán điện tử, ưu tiên ứng viên hiểu về thanh toán không tiền mặt hoặc máy POS.
- Có định hướng và mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng.
- Giao tiếp tốt và thông minh trong các hành vi ứng xử.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 10-20 triệu/tháng (Lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng KPI); không giới hạn thưởng.
- Cam kết lương tháng 13, thưởng best sales.
- Thời gian làm việc linh động 40h/tuần (từ thứ 2 - thứ 6), 12 ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương/năm.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn đầy đủ.
- Các chế độ phúc lợi như sinh con, hiếu hỉ, đau ốm, kết hôn.
- Được Công ty đóng Bảo hiểm sức khỏe cao cấp PTI cho nhân viên và người thân lên đến 42.000.000 VNĐ/năm.
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp.
- Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch nghỉ mát hàng năm của công ty.
- Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho việc điều chỉnh lương và vị trí làm việc.
- Có cơ hội trở thành quản lý nhóm sau 6 tháng hoặc nhanh hơn tùy vào năng lực thể hiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KINH DOANH THẾ HỆ MỚI VNNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, số 36 Hoàng Cầu - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

