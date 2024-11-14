Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG

Kinh doanh kênh MT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu B Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và khai thác nhà phân phối, đại lý.
- Liên hệ, làm việc với đối tác để giới thiệu, tư vấn và đề xuất phương án hợp tác.
- Soạn thảo các hợp đồng với đối tác.
- Chăm sóc, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty.
- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số kinh doanh hàng tháng/quý/năm.
- Xây dựng và phát triển doanh thu ở các kênh offline và online
- Quản lý nhân sự trực thuộc phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đào tạo, hỗ trợ nhân sự trong team.
- Trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong công việc.
Kỹ năng:
- Có kỹ năng phân tích tình huống, xử lý tình huống và ra quyết định
- Có kỹ năng tư duy chiến lược
- Kỹ năng xây dựng kế hoạch, quản lí công việc và bàn giao việc.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng KPI cao, bình quân tổng thu nhập từ 30-50 triệu.
- Chế độ đãi ngộ tốt, thưởng tháng 13, 14, 15
- Tham gia team building hàng năm.
- Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định.
- Cơ hội thăng tiến
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đình Thôn, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

