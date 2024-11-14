Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu B Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tìm kiếm và khai thác nhà phân phối, đại lý.

- Liên hệ, làm việc với đối tác để giới thiệu, tư vấn và đề xuất phương án hợp tác.

- Soạn thảo các hợp đồng với đối tác.

- Chăm sóc, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty.

- Đảm bảo chỉ tiêu doanh số kinh doanh hàng tháng/quý/năm.

- Xây dựng và phát triển doanh thu ở các kênh offline và online

- Quản lý nhân sự trực thuộc phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đào tạo, hỗ trợ nhân sự trong team.

- Trách nhiệm, chủ động, linh hoạt trong công việc.

Kỹ năng:

- Có kỹ năng phân tích tình huống, xử lý tình huống và ra quyết định

- Có kỹ năng tư duy chiến lược

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch, quản lí công việc và bàn giao việc.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng KPI cao, bình quân tổng thu nhập từ 30-50 triệu.

- Chế độ đãi ngộ tốt, thưởng tháng 13, 14, 15

- Tham gia team building hàng năm.

- Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định.

- Cơ hội thăng tiến

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM RỒNG VÀNG

