Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company

Kinh doanh kênh MT

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh MT Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà văn phòng 24T1, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng hiện tại;
Hướng dẫn và tư vấn khách hàng về cách thức giao dịch hàng hóa tại Công ty;
Tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ khách hàng mở tài khoản giao dịch, ký quỹ theo đúng quy định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV);
Tổng hợp và cập nhật thông tin, phân tích thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh trên thị trường hàng hóa quốc tế hàng ngày cho khách hàng. Cung cấp các tín hiệu phân tích kỹ thuật, hỗ trợ thông tin thị trường và các lệnh mua bán cho khách. Tư vấn chiến lược đầu tư cho khách hàng;
Chăm sóc khách hàng thường xuyên, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tư vấn và giải quyết các yêu cầu của khách trong từng phiên giao dịch;
Đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng các giải pháp tư vấn hiệu quả và an toàn, hạn chế rủi ro thấp nhất cho khách hàng trong quá trình giao dịch và các sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Khảo sát thị trường, lập kế hoạch phát triển kinh doanh để đạt chỉ tiêu được giao;
Tham gia các buổi đào tạo kiến thức tư vấn và phân tích kỹ thuật, chăm sóc nhà đầu tư.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ: 23-35
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Ngân hàng, tài chính, kinh tế....các trường khối kinh tế trong và ngoài nước;
Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt. Trung thực, có trách nhiệm với công việc; sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp báo cáo; kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp trong công việc, giao tiếp tốt với khách hàng;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính: phái sinh hàng hóa, chứng khoán, ngoại hối, Crypto, và một số ngành tư vấn kinh doanh khác (bất động sản, bảo hiểm, ...);
Hiểu biết về hệ thống và quy trình giao dịch của thị trường đầu tư;

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh theo năng lực (tối thiểu từ 15 triệu trở lên)
Chế độ tiền lương thưởng theo chỉ tiêu kinh doanh hấp dẫn, được ghi nhận và phát sinh trong suốt quá trình khách hàng giao dịch (Khách hàng tích lũy).
Làm việc tại Công ty có kinh nghiệm trong công tác triển khai lĩnh vực giao dịch hàng hóa phái sinh để bảo hiểm rủi ro về biến động giá hàng hóa trong quá trình kinh doanh và sản xuất nuôi trồng cho các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, chủ trang trại nông nghiệp...gia tăng hiệu quả và mở rộng phương thức mua bán chênh lệch giá qua các công cụ giao dịch hàng hóa phái sinh.
Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Luật Lao động. Tham gia Teambuilding, du lịch hàng năm. Khám sức khỏe định kì cho CBNV hàng năm.
Chế độ đãi ngộ vào các dịp Lễ tết Tết truyền thống,Dương lịch 8/3, 30/4, 2/9 , ngày thành lập Công ty ...
Tháng lương 13 + Thưởng Theo kết quả kinh doanh đơn vị và Công ty.
Có chế độ ăn trưa tại Văn phòng.
Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.
Được đào tạo thường xuyên và hỗ trợ tham gia các khóa học trong và ngoài doanh nghiệp.
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7.
Nơi làm việc : Tầng 9 tòa nhà văn phòng 24T1 Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tầng 9 tòa nhà văn phòng 24T1 Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà VP 24T1, Số 1 NGuyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-tu-van-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job243057
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 18/12/2025
Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Điện Tử
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Điện Tử
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Lâm Đồng Đồng Nai Tây Ninh Đắk Lắk Gia Lai Khánh Hòa Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bunny Drinkie
Tuyển Kinh doanh kênh MT Bunny Drinkie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bunny Drinkie
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu
Công ty cổ phần chuỗi bán lẻ Mini Min
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Điện Tử
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Điện Tử
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 18 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Khánh Huyền
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 8 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Kinh doanh kênh MT CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Lâm Đồng Đồng Nai Tây Ninh Đắk Lắk Gia Lai Khánh Hòa Đã hết hạn 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất