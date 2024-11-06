Tuyển Kinh doanh kênh MT Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 tòa nhà văn phòng 24T1, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh MT

Phát triển khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới và duy trì tốt mối quan hệ với các khách hàng hiện tại;

Hướng dẫn và tư vấn khách hàng về cách thức giao dịch hàng hóa tại Công ty;

Tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ khách hàng mở tài khoản giao dịch, ký quỹ theo đúng quy định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV);

Tổng hợp và cập nhật thông tin, phân tích thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh trên thị trường hàng hóa quốc tế hàng ngày cho khách hàng. Cung cấp các tín hiệu phân tích kỹ thuật, hỗ trợ thông tin thị trường và các lệnh mua bán cho khách. Tư vấn chiến lược đầu tư cho khách hàng;

Chăm sóc khách hàng thường xuyên, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tư vấn và giải quyết các yêu cầu của khách trong từng phiên giao dịch;

Đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng các giải pháp tư vấn hiệu quả và an toàn, hạn chế rủi ro thấp nhất cho khách hàng trong quá trình giao dịch và các sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Khảo sát thị trường, lập kế hoạch phát triển kinh doanh để đạt chỉ tiêu được giao;

Tham gia các buổi đào tạo kiến thức tư vấn và phân tích kỹ thuật, chăm sóc nhà đầu tư.

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ: 23-35

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Ngân hàng, tài chính, kinh tế....các trường khối kinh tế trong và ngoài nước;

Khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt. Trung thực, có trách nhiệm với công việc; sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp báo cáo; kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp trong công việc, giao tiếp tốt với khách hàng;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính: phái sinh hàng hóa, chứng khoán, ngoại hối, Crypto, và một số ngành tư vấn kinh doanh khác (bất động sản, bảo hiểm, ...);

Hiểu biết về hệ thống và quy trình giao dịch của thị trường đầu tư;

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh theo năng lực (tối thiểu từ 15 triệu trở lên)

Chế độ tiền lương thưởng theo chỉ tiêu kinh doanh hấp dẫn, được ghi nhận và phát sinh trong suốt quá trình khách hàng giao dịch (Khách hàng tích lũy).

Làm việc tại Công ty có kinh nghiệm trong công tác triển khai lĩnh vực giao dịch hàng hóa phái sinh để bảo hiểm rủi ro về biến động giá hàng hóa trong quá trình kinh doanh và sản xuất nuôi trồng cho các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, chủ trang trại nông nghiệp...gia tăng hiệu quả và mở rộng phương thức mua bán chênh lệch giá qua các công cụ giao dịch hàng hóa phái sinh.

Hưởng đầy đủ quyền lợi và được đóng bảo hiểm theo Luật Lao động. Tham gia Teambuilding, du lịch hàng năm. Khám sức khỏe định kì cho CBNV hàng năm.

Chế độ đãi ngộ vào các dịp Lễ tết Tết truyền thống,Dương lịch 8/3, 30/4, 2/9 , ngày thành lập Công ty ...

Tháng lương 13 + Thưởng Theo kết quả kinh doanh đơn vị và Công ty.

Có chế độ ăn trưa tại Văn phòng.

Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.

Được đào tạo thường xuyên và hỗ trợ tham gia các khóa học trong và ngoài doanh nghiệp.

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7.

Nơi làm việc : Tầng 9 tòa nhà văn phòng 24T1 Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin