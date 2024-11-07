Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Backend Developer

Phụ trách nhóm lập trình Java Onsite tại VDS

Tham gia phát triển sản phẩm cho các dự án Ngân hàng số (ViettelPay, Mobile Money, ví cá nhân, ví doanh nghiệp, ...). Cung cấp sản phẩm ứng dụng thanh toán và chuyển tiền với số lượng giao dịch rất lớn, đòi hỏi hiệu năng xử lý cao

Xây dựng các hệ thống Tài chính điện tử cho các thị trường nước ngoài mà Viettel đầu tư

Tham gia làm rõ nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, phát triển nâng cấp hệ thống theo yêu cầu

Tham gia review thiết kế, review code, tối ưu hệ thống đáp ứng lưu lượng truy cập cao

Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nâng cao chất lượng, tối ưu nguồn lực phát triển

Viết các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu của dự án

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu: Số năm kinh nghiệm từ 4 năm trở lên, trong đó ưu tiên có tối thiểu 1-2 năm ở vị trí leader

Kiến thức bắt buộc:

Có kiến thức lập trình cơ bản (OOP, Creational, Structural, Behavioral)

Nắm được các giải thuật và cấu trúc dữ liệu cơ bản

Nắm được syntax, cách hoạt động của 1 ngôn ngữ bất kỳ

Trên 3 năm làm dự án, có khả năng tự tìm kiếm tài liệu tham khảo/ nâng cao.

Có kiến thức về quy trình phát triển dự án

Nắm bắt, thực hành nhuần nhuyễn trên 1 codebase / framework

Git nâng cao và có thể đưa ra các flow sử dụng git phù hợp từng giai đoạn dự án cũng như hỗ trợ các member khác khi có sự cố về GIT

Kiến thức chuyên môn: Là lợi thế khi hiểu sâu kiến thức về Software Architecture, Design Pattern, SOLID , Clean Code.

Phân tích yêu cầu:

Hiểu rõ về yêu cầu của công việc của bản thân phụ trách, có thể tự mình phân tích và đưa ra Q&A trước khi phát triển chức năng.

Thiết kế hệ thống:

Tự tạo được detail design, API document, thiết kế DB ... cho chức năng mình phụ trách

Thiết kế được các chức năng lớn, quan trọng của dự án. Tham gia review thiết kế chức năng của members khác làm, đưa ra các đánh giá mang tính định hướng kỹ thuật, giúp đỡ members khác hoàn thành thiết kế chức năng / module họ phụ trách

Khả năng Code:

Có thể code các module từ cơ bản đến phức tạp

Có thể phân tích bug và đề xuất giải pháp cho các module phần mềm từ cơ bản đến phức tạp

Có thể xây dựng codebase, xây dựng convention về luồng làm việc và giao tiếp trong hệ thống

Có kinh nghiệm làm việc với các bên thứ 3 là một lợi thế như Payment Gateway, Apple store, Google play, hệ thống KYC, Banking

Java:

Nắm vững các khái niệm về Java Core

Sử dụng thành thạo Collection trong Java

Nắm vững được lý thuyết và cách xử lý của Exception

Có thể áp dụng các design pattern thông dụng

Spring:

Hiểu được các design pattern Spring Framework đang dùng

Hiểu được khái niệm về IoC, DI

Hiểu về Spring Data JPA

Testing/ Debug:

Self-test tốt, hạn chế số lượng bug QC phát hiện ra.

Xử lý nhanh các bugs phát sinh

Kỹ năng cá nhân:

Giao tiếp: Tích cực trong mọi tình huống, Trình bày rõ ràng, khả năng tạo file phục vụ trình bày cơ bản

Teamwork:

Tham gia như 1 thành viên nhóm, chịu trách nhiệm về công việc của bản thân

Hợp tác làm việc: Sẵn sàng hợp tác & không ngại học hỏi từ người khác. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi được yêu cầu

Quan hệ với thành viên nhóm: Chủ động phối hợp với các thành viên khác. Dành thời gian giúp người khác suy nghĩ về các vấn đề. Quan hệ tích cực với các thành viên nhóm

Có tính xây dựng nhóm: Chủ động chia sẻ thông tin & học hỏi cùng đồng nghiệp. Xử lý xung đột/ vấn đề trong nhóm 1 cách tích cực.

Quản lý công việc và Giải quyết vấn đề tốt, chủ động.

Quyền Lợi

Thu nhập: 30-35 gross (thỏa thuận theo expect và đánh giá năng lực)

Package 13 tháng lương + thưởng Lễ, tết, tặng quà sinh nhật cho nhân viên.

Được kí hợp đồng chính thức ngay khi nhận offer, nhận full lương và được đóng bảo hiểm từ tháng đầu tiên đi làm (Không cần thử việc).

Review lương hàng năm dựa trên kết quả, hiệu suất công việc.

Thưởng theo kết quả kinh doanh của dự án

Bảo hiểm sức khỏe “NMS care”: Chính Sách Bảo Hiểm Bảo Việt dành riêng cho nhân viên khi đi khám nội trú.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo chế độ của công ty

Nghỉ mát, du xuân, du lịch, teambuilding do công ty tổ chức hàng năm

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, nhiều cơ hội phát triển.

Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

Được làm việc với dự án lớn, công nghệ mới cùng đối tác hàng đầu tại Việt Nam

Được tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm và triển khai chuyên nghiệp

Môi trường làm việc cởi mở năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng.

Tham gia các hoạt động event sôi động, câu lạc bộ thể thao (Cầu lông, Bóng đá), văn nghệ...

Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển

