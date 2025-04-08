Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 950 - 135 USD

- Soạn thảo, phối hợp các phòng ban chủ trì công tác đàm phán và kiểm soát pháp lý các loại hợp đồng với Chủ đầu tư và các đối tác.

- Phối hợp các phòng ban, ban chỉ huy giải quyết các vấn đề phát sinh từ hợp đồng trong quá trình triển khai cho đến khi thanh lý hợp đồng.

- Theo dõi, tư vấn và phối hợp với Ban chỉ huy công trường giải quyết các vụ việc phát sinh trong quá trình thi công, các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư và các đối tác.

- Kiểm tra, rà soát pháp lý các hợp đồng đối với Nhà cung cấp/ Nhà thầu phụ và bên thứ ba khác.

- Hướng dẫn thực hiện hoàn thiện các hồ sơ pháp lý tại công trường.

- Tư vấn và tham gia giải quyết tranh chấp, các sự kiện pháp lý phát sinh, tham gia quá trình thu hồi công nợ của các Dự án.

- Đào tạo công tác pháp lý hợp đồng nội bộ.

- Tư vấn, giúp việc cho Ban Lãnh đạo Công ty trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và xử lý nợ xấu.

- Tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết các vướng mắc pháp lý cho các Phòng/Ban/Đơn vị trong toàn công ty, đảm bảo tất cả các hoạt động của Công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật liên quan.