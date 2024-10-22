Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 132, đường Nguyễn Văn Cừ, Khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Nắm bắt nhu cầu của khách hàng tư vấn sản phẩm và dịch vụ phù hợp, giải đáp các thông tin về sản phẩm và dịch vụ làm đẹp của công ty.

- Được đào tạo chuyên môn trước khi làm việc.

- Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng tốt nhất.

- Làm báo cáo theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ

- Ngoại hình tốt, chiều cao từ 1m6 trở lên, giọng nói rõ ràng, dễ nghe, sức khỏe và thể lực tốt

- Trình độ học vấn : Trung cấp trở lên

- Ưu tiên cho ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực, thẩm mỹ, livestream tư vấn bán hàng, dịch vụ làm đẹp, mỹ phẩm, kinh doanh, du lịch, dịch vụ, khách sạn.

- Nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt

- Trung thực, nhiệt tình, am hiểu về các hoạt động bán hàng,chịu khó học hỏi và tiếp thu.

- Có khả năng làm việc theo nhóm.Hiểu rõ và nắm bắt các chỉ thị và thông báo liên quan đến công việc

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20 - 30 triệu/tháng

- Thời gian thử việc: 1 tháng

- Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

- Thời gian làm việc: 7h30 – 18h

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

- Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp

- Các chế độ thưởng lễ ,tết , du lịch nghỉ mát, teambuilding..

- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin