Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NHẬT MINH INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô tả công việc

1. Tuyển dụng nhân sự:

Tiếp nhận, phân tích yêu cầu tuyển dụng, xây dựng chân dung ứng viên phù hợp.

Tạo nguồn ứng viên: lựa chọn các nội dung đăng tuyển, kênh tạo nguồn hiệu quả.

Sàng lọc các ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng qua các vòng: sàng lọc CV, sơ vấn điện thoại,…

Sắp xếp và hỗ trợ các buổi phỏng vấn.

Cập nhật kết quả phỏng vấn, thông báo cho ứng viên, Offer, trao đổi với ứng viên.

Quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên và báo cáo về hoạt động tuyển dụng.

Đề xuất giải pháp cải tiến quy trình tuyển dụng để tối ưu hóa hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công ty.

2. Tiếp nhận hội nhập nhân viên mới:

Làm các thủ tục nhận việc, giới thiệu hội nhập cho nhân viên mới.

Hỗ trợ ứng viên trong thời gian hội nhập và thử việc đảm bảo cung cấp trải nghiệm ứng viên tốt.

3. Các công việc khác:

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Thương mại...

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng với dữ liệu chứng minh kết quả hiệu suất tuyển dụng cao.

Có thể tuyển dụng đa dạng các vị trí như Marketing, sale.

Có kỹ năng: Quản trị Nhân sự hiện đại; Quản trị tuyển dụng hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có tinh thần làm việc máu lửa, thực chiến, quyết tâm đạt mục tiêu, hướng ngoại, chăm chỉ,...

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NHẬT MINH INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương khởi điểm 8.000.000 - 12.000.000/Tháng (gross) hoặc thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm:

● Thưởng theo KPIs và kết quả công việc

● Môi trường làm việc trẻ trung, cơ hội thăng tiến rõ ràng

● BHXH, thuế TNCN theo luật hiện hành của Việt Nam

● Chế độ phúc lợi : hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật...

