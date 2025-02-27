Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Senco Building S5 - 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận ứng viên tiềm năng cho vị trí qua các kênh tuyển dụng online/offline.

Đăng tuyển và quản lý các tin tuyển dụng trên các nền tảng tuyển dụng, website công ty và mạng xã hội.

Sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn ứng viên để đánh giá năng lực chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy, kỹ năng giao tiếp và khả năng truyền đạt.

Lên kế hoạch và tổ chức các buổi phỏng vấn

Cập nhật thông tin ứng viên vào hệ thống và quản lý dữ liệu tuyển dụng một cách chính xác và đầy đủ.

Tổ chức tuyển dụng giáo viên Tiếng Trung cho các cơ sở đào tạo của công ty, nghiên cứu và tìm kiếm nguồn ứng viên tiềm năng.

Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với các đối tác, trường đào tạo, các trung tâm… để mở rộng nguồn ứng viên.

Thực hiện báo cáo định kỳ về tiến độ và kết quả tuyển dụng cho cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo;

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành liên quan như Quản trị Nhân sự, Hành chính, Marketing, Kinh tế,… xã hội, Công đoàn, hoặc các chuyên ngành khác phù hợp.

Thành thạo tin học văn phòng

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, phân tích và thuyết phục.

Biết tổ chức và sắp xếp công việc một cách khoa học, có tinh thần chủ động

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).

Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo với giá trị cốt lõi (Vi nhân - Vị nhân - Do nhân)

Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ

Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

