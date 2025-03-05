Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TINASOFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TINASOFT VIỆT NAM
- Hà Nội: 110 Trần Phú hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng. Điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.
Soạn thảo thông báo tuyển dụng nội bộ và nội dung đăng tuyển trên các kênh tuyển dụng, tiến hành đăng tuyển.
Phân tích hồ sơ, sàng lọc / chọn trước / chọn danh sách ứng viên sau khi phỏng vấn, thực hiện kiểm tra tham khảo.
Chịu trách nhiệm về Kết quả tuyển dụng, tổng hợp kết quả phỏng vấn, trình duyệt các hồ sơ đạt và thông báo kết quả phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về tuyển dụng.
Ưu tiên từng làm trong công ty headhunt/ dịch vụ cung ứng Nhân sự.
Có kỹ năng tin học văn phòng – excel.
Yêu thích, có định hướng lâu dài trong ngành Tuyển dụng
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén, phân tích, đánh giá.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TINASOFT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Được cấp máy tính làm việc
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TINASOFT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
