Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1, Tạo nguồn, thu hút, tìm kiếm ứng viên và chọn lọc những ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc và nhu cầu tuyển dụng của Công ty:
Tìm kiếm ứng viên trên các nền tảng MXH, cách kênh quảng cáo
Tạo nguồn, kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các hội nhóm nghề nghiệp trên mạng xã hội, qua các hội thảo, diễn đàn
Sàng lọc ứng viên và phỏng vấn ứng viên (tuyển mass hoặc nhân viên văn phòng, quản lý cửa hàng)
(tuyển mass hoặc nhân viên văn phòng, quản lý cửa hàng)
2, Chăm sóc và tạo dựng mối quan hệ với ứng viên hiện tại và tiềm năng:
Chăm sóc ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.
Lắng nghe ý kiến ứng viên và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao trải nghiệm ứng viên.
3, Chăm sóc, Phát triển kênh tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội:
Tham gia viết bài, ảnh, video và nội dung nhằm xây dựng fanpage tuyển dụng chuyên nghiệp và thu hút ứng viên trên đa dạng các nền tảng như Facebook, LinkedIn, Tiktok, ...
Facebook, LinkedIn, Tiktok, ...
Tham gia các công tác phát triển thương hiệu tuyển dụng trên các nền tảng MXH
4, Quản trị hệ thống dữ liệu ứng viên:
Quản lý, lưu trữ dữ liệu ứng viên, khai thác nguồn database ứng viên
Theo dõi, đánh giá hiệu suất và lượng ứng viên ứng tuyển qua các nguồn tuyển dụng
5, Báo cáo kết quả tuyển dụng, đề xuất các giải pháp, phương án tuyển dụng

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh,...
- Thành thạo tin học văn phòng, các nền tảng tuyển dụng
- Kinh nghiệm từ 2 năm làm tuyển dụng (ưu tiên mạnh tuyển mass trong mảng bán lẻ/dịch vụ)
- Có kỹ năng phỏng vấn, tạo nguồn, đánh giá ứng viên
- Kỹ năng thiết kế ảnh cơ bản: canva/photoshop,...
-Có thể đi công tác (dự án mở mới)
-Phù hợp với bộ giá trị cốt lõi của công ty: tận tâm với công việc, kiên định với mục tiêu công việc, cam kết (giữ lời) với công việc, làm việc ra kết quả, có tính học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh thị trường theo năng lực;
- Cơ hội thăng tiến cao;
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, bứt phá;
- Phụ cấp ăn trưa; chế độ ăn giữa giờ - pantry;
- Xét tăng lương hàng năm;
- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;
- Thưởng tháng - quý, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;
- Chế độ du lịch hàng năm;
- Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn;
- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 610 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

